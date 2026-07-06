世界女排聯賽香港站｜最強睇波手冊 球隊實力分析+賽程+賽制簡介 中國女排首仗戰加拿大 (附直播連結)

世界女排聯賽香港站於7月8日至12日，一連5日上演。今年比賽同樣在啟德體藝館進行，6支參賽球隊包括深受香港球迷歡迎的中國女排，還有目前高居積分榜首的衛冕冠軍意大利、以及加拿大、多明尼加共和國、比利時和烏克蘭。《星島頭條》為讓各位讀者有更好的觀賽體驗，特意製作最強睇波手冊，讓觀眾在賽前對賽事有一定瞭解。

世界女排聯賽香港站

日期：7月8日至12日

地點：啟德體藝館

直播連結：HOY TV 76、77台 (5日共12場比賽全部直播)

返回目錄

中國

世界排名：第7位

女排聯賽首兩周成績：5勝3負

女排聯賽排名：第8名

國家隊女排經過前兩周的激戰，目前以5勝3負的成績在聯賽積分榜位列第8位。國家隊今年完成了新老交替，陣中仍然有如隊長龔翔宇、王媛媛等經驗豐富的奧運及世界冠軍球員坐鎮。國家隊女將已以東道主身份獲得澳門決賽圈的席位，本次佔據半個主場之利，她們將在廣大熱情球迷的呐喊助威下衝擊決賽。

返回目錄

世界排名：第1位

女排聯賽首兩周成績：6勝2負

女排聯賽排名：第3名

這隊女排霸主自2024年巴黎奧運會勇奪國家首面奧運金牌起，便展現出極強的統治力，至今高居世界排名第一。意大利同時是2025年世錦賽冠軍，並連續奪得過去兩屆世界女排聯賽的總冠軍，實力毋庸置疑。今屆賽事前兩周她們僅輸掉兩場，對手分別是名列榜首的美國和次席的巴西；意大利目前在聯賽積分榜上屈居兩者之下，暫列第三。接下來，且看她們能否在啟德體藝館再度展現衛冕冠軍的非凡風采。

返回目錄

意大利最強攻擊手伊干露。法新社資料圖片

世界排名：第11位

女排聯賽首兩周成績：5勝3負

女排聯賽排名：第7名

世界排名第11位的加拿大展現崛起之勢。她們在首周主場魁北克市的賽事中，以直落三局爆冷擊敗現居聯賽積分榜首位的美國隊。這場歷史性勝仗對加拿大意義非凡，不僅打破了隊伍長達50年來面對美國的不勝宿命，更讓她們成為首兩周賽事中，唯一戰勝美國隊的隊伍。目前加拿大暫列聯賽積分榜第7位，剛好處於晉級決賽輪的邊緣。

返回目錄

加拿大女排隊。法新社資料圖片

世界排名：第12位

女排聯賽首兩周成績：1勝7負

女排聯賽排名：第17名

有「加勒比海女王」美譽的地區霸主多明尼加共和國，在本屆賽事首兩周表現低迷，僅打出1勝7負的賽果。不過她們唯一的一場勝利，是爆冷戰勝了亞洲傳統勁旅日本隊。這説明强隊遇上她們時，仍不可掉以輕心。

返回目錄

多明尼加共和國女排隊。法新社資料圖片

世界排名：第14位

女排聯賽首兩周成績：3勝5負

女排聯賽排名：第12名

比利時女排打出3勝5負的戰績，雖然勝率未過半，但她們表現出極强的韌性。當中面對多支强隊如巴西、波蘭、泰國、法國時，她們均戰滿5局，最終以局數2：3惜敗。足見她們具備黑馬的潛力。

返回目錄

比利時女排隊。法新社資料圖片

世界排名：第18位

女排聯賽首兩周成績：2勝6負

女排聯賽排名：第15名

烏克蘭女排本届是歷史性首次參與世界女排聯賽，她們此前以歐洲黃金聯賽冠軍身份成功升班，並頂替遭降級的韓國隊，取得 2026 年 VNL 的參賽資格。在首兩周的賽事中，初登大賽舞台的烏克蘭取得2勝6負，表現不算亮眼，但她們總算成功以局數3：2分別掀翻了德國和泰國。這支新軍在香港站的表現絕對值得球迷期待。

返回目錄

烏克蘭助攻手米蓮科。法新社資料圖片

預賽

為期三周；

18支球隊在每周分成3組，每組6隊；

每隊在每周有4場比賽，即對戰同組5支對手的其中4隊；

每周的比賽完結後，會有7至8日休息調整，再轉場到下一分站地點比賽；

下周會與之前未碰過的隊伍對賽；

最終每隊只會和12支隊伍對戰，不會面對所有球隊。

決賽圈

預賽前7名球隊，聯同東道主晉級決賽圈；

決賽圈以淘汰賽的形式進行，決定最終冠軍。

返回目錄