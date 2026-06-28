國際象棋青少年世界盃｜8歲小棋手孟祥奕創港將最佳成績 獲世界棋王丁立人盛讚：比當年的我更執著

2026年青少年國際象棋世界盃（U8至U12組別）昨日於格魯吉亞落下帷幕，年僅8歲的香港小將孟祥奕交出亮眼成績單！作為今屆賽事唯一代表香港出戰的棋手，他在競爭激烈的U8公開組中過關斬將，最終在118名頂尖選手中突圍而出，勇奪第18名，一舉創下香港棋手在國際象棋世界盃U8公開組的歷史最佳戰績。日前剛在香港奪冠的世界棋王丁立人，亦特別為孟祥奕送上祝賀，笑言其佳績與自己當年參賽時相若，並相約與這位小棋友再弈一局。

11輪瑞士制激戰 遇強愈強創香港歷史

今屆青少年世界盃沿用競爭極為激烈的「11輪瑞士制」賽事模式，孟祥奕在比賽中錄得5勝4和2負的佳績，前5輪甚至3勝2和，一度排入前10。值得一提的是，孟祥奕的賽程含金量極高。他兩場敗仗僅是輸給最終排名第5及第6名的選手（其中第6名更是賽事頭號種子）；而在面對其他列強時，他不但成功賽和最終排名第4的勁敵，更力克排名第10的選手。最終以第18名完成賽事，為香港國際象棋界寫下歷史新一頁。

追星最高境界！與偶像丁立人的特殊緣分

孟祥奕能夠取得如此突破，除了自身的努力，背後還有一股強大的「榜樣力量」。他的偶像正是中國內地名將、世界棋王丁立人。日前，丁立人領銜的「Dragon Chilling隊」，在香港舉行的「FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」中連奪兩冠，風頭一時無兩。

2023年世界冠軍丁立人是孟祥奕的偶像。資料圖片

2023年世界冠軍丁立人是孟祥奕的偶像。資料圖片

2023年世界冠軍丁立人是孟祥奕的偶像。資料圖片

2023年世界冠軍丁立人是孟祥奕的偶像。資料圖片

而這位棋王與香港小將孟祥奕之間，更有一段為人津津樂道的特殊緣分。孟祥奕從一個仰慕偶像的小棋手，逐漸變成了丁立人的「小棋友」。丁立人一直十分關注孟祥奕的比賽動態，兩人更保持著「每年對弈一局」的傳統。在私下的交流中，丁立人絕不吝嗇指教，經常為孟祥奕覆盤，並針對開局問題等細節提供寶貴的專業指導。

棋王相約8月再戰 冀港將未來尋求更大突破

得知孟祥奕在世少盃創下佳績後，丁立人第一時間送上祝福，並給予極高評價：「祝賀孟祥奕拿到了世少賽的第18名，和我第一次參加世少賽拿到的第11名差不多。他取得的進步我不驚訝，因為我感覺他在這個年紀，對這個項目的執著程度，比我當年可能還多一些。」

丁立人（右）和孟祥奕（左）兩人保持著「每年對弈一局」的傳統。孟祥奕家長供圖

看著小粉絲一步步成長，丁立人倍感欣慰，並透露了兩人的下一個約定：「每一年我都會和他下一盤棋，他的進步是肉眼可見的。8月份我們應該還會再下一次，看看他是不是又有長進。希望他能夠在未來幫助中國香港在國際象棋領域取得更大的突破吧！也祝他和所有熱愛國際象棋的小朋友，都能夠繼續享受這個項目帶來的快樂。」