世界盃2026｜佛得角入隊史首球保持不敗 2：2賽和烏拉圭

世界盃H組，佛得角面對烏拉圭先開紀錄，射入隊史於世界盃第一球。烏拉圭上半場末段連入兩球反超前，但佛得角下半場扳平，最終兩軍踢成2：2。佛得角兩戰兩和，保持不敗。

賓拿超遠罰球為佛得角創歷史

佛得角繼續世界盃神奇之旅，繼首戰以0：0賽和西班牙取得隊史第一分後，今晨鬥烏拉圭取得隊史於世界盃首個入球。21分鐘，佛得角獲得一記遠距離罰球，面對烏拉圭排出僅兩人人牆，賓拿照樣施射破網，為球隊創下歷史。鏡頭隨即捕捉今仗入場觀賽的禾仙夏母親在觀眾席興奮慶祝的模樣。

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佛得角於21分鐘領先烏拉圭。美聯社

禾仙夏繼續為佛得角把關。美聯社

禾仙夏繼續為佛得角把關。美聯社

烏拉圭上半場末段反超前

烏拉圭於44分鐘扳平，佛得角守將卡布拉爾（Lopes Cabral）應付烏拉圭的左路傳中，將皮球頂向自己球門，皮球中柱彈出，烏拉圭由阿祖奧近門頭槌補中，第一次中目標攻門便入球。烏拉圭在完半場前反超前，奧古斯甸簡奴比奧門前接應隊友的頭槌二傳，第一時間撞射射破禾仙夏的十指關。烏拉圭半場以2：1反超前佛得角。

佛得角於61分鐘扳平，入球來自烏拉圭一次後防失誤，奧利華拉接應界外球橫傳大意，被後備上陣不久的佛得角翼鋒華利拿截到，他大腿一控推過出迎的烏拉圭門將梅斯利拉後隨即起腳，為佛得角扳平2：2。烏拉圭於68分鐘差點再度領先，來自一次右路角球製造混亂，皮球最終中柱彈出，禾仙夏本可輕鬆接實皮球但是甩手，被烏拉圭的阿祖奧衝前補中；但他越位在先，入球無效。兩軍末段踢得開放，經過一輪精彩搏鎚但均未能攻入致勝球，最終兩軍以2：2言和。

佛德角兩戰兩和保持不敗，賽後排H組第3位，烏拉圭以同樣戰績排次席；H組榜首是1勝1和得4分的西班牙。

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