劍擊｜男花蔡俊彥 張家朗同於8強見負 團體賽再爭過

香港女重一姐、世界排名17的佘繕妡（Kaylin）周日在印度新德里舉行的亞洲劍擊錦標賽的女重個人賽過關斬將，為自己爭得個人第一面亞錦賽銀牌！佘佘在決賽對世界排名159位、身形不高的哈薩克「奇兵」Irina Bakaldina未能佔到排名上的優勢，最終以12:15見負，但仍為香港增添今屆亞錦賽首面銀牌，連同女花陳諾思在首天奪得的個人賽銅牌，港隊暫累積一銀一銅。

佘佘個人累積3面亞錦賽個人賽獎牌

佘佘對亞錦賽的獎台並不陌生，25歲的她最於2018年已奪得個人賽銅牌，去年同一個比賽再次奪銅，今次到印度參加亞錦賽前，她已講明想奪金，可見她對自己的信心。

從早上的小組賽，佘佘已表現神勇，在小組錄得6戰6勝、總排名第5直入32強，她先以15:12反勝新加坡的Kiria Tikanah ABDUL RAHMAN，16強是去年同一個比賽的8強翻版對國家隊的唐君瑤，2人全場拉鋸，只有一、兩分的距離，在尾段多次打成平手，港將以15:13險勝入8強對世界排名34的巴黎奧運團體銀牌功臣之一的李慧仁，佘佘由開始已取得領先優勢，終以15:11取勝。

香港劍總圖

佘佘在決賽小休時跟教練商討戰術。香港劍總圖

入到4強、在不設銅牌戰下已肯定獎牌落袋，佘佘4強對日本世界排69的2023世大運銅牌人得主寺山珠樹（當年佘佘是世大運金牌得主），港將以15:13首次取得亞錦賽決賽席位。

到決賽對28歲 的哈薩克「奇兵」Irina，後者在4強爆大冷以15:7大勝衛冕的南韓名將、前世一宋世拉入決賽，佘佘曾落4:10，到最後一節急起直追，曾追近至10:12，但為時已晚，終以12:15下馬，但仍為港隊取得一面女重個人賽銀牌。

張家朗在亞錦賽中。FIE圖

衛冕的Ryan（左）在亞錦賽中。FIE圖

男花蔡俊彥張家朗同於8強出局

男子花劍方面，2位被寄予厚望的大師兄、衛晚的蔡俊彥（Ryan）及「劍神」張家朗同於8強提早出局，Ryan跟日本世界排名20兼巴黎奧運男團金牌功臣之一的松山恭助加戰下以11:15不敵對手；張家朗在16強跟小師弟兼應屆世少冠軍何承謙「決一劍」下以15:14取得8強席位，可惜對南韓世界排名45的任哲佑，以13:15下馬。他們3人將連同個人賽32強出局的梁千雨出戰周三的團體賽，可望為港隊爭取金牌。

陳諾思為香港爭得今屆亞錦賽第一面獎牌。香港劍總圖

周一展開團體賽

周一展開女花及男佩的團體賽，在女花個人賽為香港奪得今屆第一面銅牌的陳諾思（Daphne）期望再跟隊友一齊上頒獎台，她表示：「我好感恩同榮幸可以代表香港參加亞錦賽，亦都覺得好幸運及開心踏上頒獎台；每一個獎牌對我都好重要，不但可以為港爭光，亦提升到自己的信心，希望在團體賽可以跟隊友一齊享受比賽以及齊齊踏上獎台。」香港女花隊在過去三屆都奪得團體賽銅牌，今屆成員包括除Daphne外，還有鄭曉為及2位第一次參加亞錦賽的梁雅蕾及梁殷僑。

記者：徐嘉華