游泳｜麥世霆新200蛙港績 更勝上屆亞運銅牌時間



去年11月粵港澳全運會200米蛙泳銅牌得主麥世霆（Adam），周六在杭州舉行的2026全國游泳冠軍賽的男子200米蛙泳決賽，他留前鬥後的姿態以2分09秒33刷新他自己保持的香港紀錄，這時間比2023年杭州亞運會的銅牌時間要快（當時日本的渡邊一平的銅牌時間為2分09秒91），為9月愛知名古屋打了一支強心針。

男子200米蛙：冠軍麥世霆（中）、亞軍是山東的王駿騰（2分10秒52）、季軍是湖北的余宗达(2分10秒65)。香港游泳教會FB圖

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Adam近日的狀態十分好，他在首兩天率先參加100米蛙泳，他在初賽以1分00秒49躋身決賽，同樣入決賽還有隊友張智傑（1分00秒51），2 人在決賽分別游出1分00秒14及1分00秒22，位列第7及第8名，他們的決賽時間同為新的香港紀錄，舊紀錄是張智傑於伐年2月大馬比賽所做（1分00秒37），而時間較佳的1分00秒14被視為最新的港績。

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麥世霆第一個掂池後也不禁舉起V字手勢。直播截圖

去到周六的主項200米蛙泳，Adam在決賽留前鬥後，在頭2個50米，他的轉身時間不入三甲，但去到最後一個50米轉身，他已進佔了第一位，最終以領先速度帶到尾。

山東的王駿騰以2分10秒52奪亞，季軍是湖北的余宗達，時間是2分10秒65。

香港泳總早前已公佈了名古屋亞運的19男15女的參賽名單，麥世霆及張智傑都榜上有名。

記者：徐嘉華