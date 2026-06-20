澳門羽毛球公開賽│「陳吳配」首闖超級300決賽 將硬撼世界第2「蔣魏配」

澳門羽毛球公開賽4強戰，陳延澤/吳芷柔周六（20日）直落兩局淘汰世界排名38位的國家隊組合朱一珺/李茜，首度殺入超級300決賽，明日（21日）將硬撼世界排名第2的國家隊「蔣魏配」蔣振邦/魏雅欣。

一局不失强勢挺進決賽

「陳吳配」在今站澳門賽如有神助，至今一局不失一路强勢過關。今日（20日）港將開賽迅速入局，全程領先以21：17先下一城。次局對手展開反擊，前段雙方緊咬比分，港隊僅以一分優勢（11：10）進入中場休息，下半場「陳吳配」發力連取6分拉開差距，最終以21：13再勝一局，順利奪得決賽席位。決賽他們將首次挑戰「世二」國家隊組合蔣振邦/魏雅欣。