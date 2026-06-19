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HYROX世界錦標賽｜體能界奧運首度東來 明年6月亞博上演極限之戰

即時體育
更新時間：02:32 2026-06-19 HKT
發佈時間：02:32 2026-06-19 HKT

全球著名室內功能性體能賽事 HYROX 正式宣佈，「2027年HYROX世界錦標賽」（HYROX World Championships）已落實移師香港舉行。這項被健身界視為最高榮譽的壓軸大賽，已定於2027年6月10日至13日假亞洲國際博覽館隆重登場。這是該項世界級賽事自創辦以來，首度將最高規格的世錦賽移師至亞洲城市舉辦。

首度打破歐美壟斷進軍亞洲

HYROX 自 2017 年起源於德國，並於 2019 年在德國奧伯豪森（Oberhausen）舉辦首屆世界錦標賽。回顧這項新興體能運動的發展史，其世錦賽過去一直由歐美城市主導，早期賽事主要扎根歐洲，相繼於德國漢堡及萊比錫舉行。及至 2022 年，賽事首度衝出歐洲，進軍美國拉斯維加斯，其後數年陸續橫掃英國曼徹斯特、法國尼斯、美國芝加哥，以及今年（2026年）在瑞典斯德哥爾摩的地標 Strawberry Arena 舉行。

據了解，大會原先曾考慮將 2027 年世錦賽帶回其發源地德國舉辦，但香港最終憑藉優勢脫穎而出，成功奪得這項盛事的主辦權，正式打破歐美城市壟斷，寫下賽事開創亞洲市場的新里程碑。

事實上，大會選址香港作為亞洲首個主辦城市絕對是有跡可尋。剛於今年 5 月 8 日至 10 日一連三天假亞洲國際博覽館舉行的「信諾環球HYROX香港賽2026」，規模創下歷屆新高。該屆賽事共吸引了來自 60 個國家及地區、多達 19,500 名健兒參賽，一舉打破亞洲區參賽人數紀錄。文化體育及旅遊局體育專員蔡健斌當日亦親臨現場，為「男子個人精英組」鳴炮主持開賽儀式。這場本地賽事的空前成功與協辦能力，無疑為香港成功爭取明年世錦賽主辦權奠定重要基礎。
 

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