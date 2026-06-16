三項鐵人｜奧斯卡奪香港精英組唯一一面銅牌 其亞運資格十拿九穩

一連兩日在徐州舉行的亞洲三項鐵人超短距離錦標賽於周日完成，港隊的精英組憑去年全運會銅牌得主奧斯卡（Oscar）以24分22秒奪得銅牌，率先達到港隊的亞運會選拔條件之一的三甲成績，大有機會彌補上屆因身體不適中途退賽的遺憾；同場，香港青少年隊十分爭氣，以1金2銀1銅埋齋。

奧斯卡(中)跟香港精英組合照。香港三鐵總會提供

奧斯卡(右)在頒獎台上。香港三鐵總會提供

全運會銅牌得主奧斯卡大機會繼上屆後再獲亞運資格。資料圖片

共有39人參加亞洲三鐵超短距離錦標賽的精英組賽事，「超短距離」包括300米游泳、10公里單車及2公里跑步，奧斯卡以24分22秒奪銅，師師黃子圖以24分42秒位列第13名、曾祥星以24分49秒得第15名、葉德朗以24分58秒得第20名，而巴黎奧運代表伍泰龍以25分30秒得第28名。

國家隊的李明旭以24分15秒奪冠，日本的定塚利心以24分20秒奪得銀牌。奧斯卡可望憑這面銅牌取得9月愛知名古屋亞運會的參賽資格。

女子精英組方面，蔡欣妍以27分14秒第10名完成，韋祺以27分18秒位列第11名、妹妹韋韋禔以27分31秒位列第16名。

青少年組（U15）的獎牌功臣包括奪金的溫澤仁，他在游泳及單車都能穩守主集團位置，去到決勝的跑步路段，他表現出色，雖然曾一度受到中國小將追迫，但最終成功頂住壓力，在最後階段再度加速，以27分02秒力壓其餘40名對手，成功衛冕奪冠。

銀牌得主包括Sarah Modiano，時間是28分54秒，以及香港混合接力賽（300米游泳、5公里單車、2公里跑步）（成員包括鍾倩兒、溫澤仁、楊曉悠及譚子翹，他們合力以1小時30分00秒奪得銀牌；最後一面銅牌來自少年組的混合接力賽，成員包括黃樂彤、丁毅臻、吳悅曦及馬凱勳，他們以1小時30分21秒完成比賽。港隊在今仗共奪1金2銀2銅。

中國香港三項鐵人總會副會長兼本賽領隊溫樹華表示，是次派出大規模代表隊出戰徐州賽事，目的是為精英及青少年運動員提供更多與亞洲各國強隊較量的機會，協助他們持續提升競賽及爭勝能力，並為香港三項鐵人長遠發展培育更多具潛質的新力軍。

記者：徐嘉華