國際象棋｜中國隊「世二」雷挺婕首次來港參賽 有回家的感覺 : 兩個比賽都有信心衝擊最高領獎台

香港首次取得主辦權的「FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」周三起一連5天假灣仔伊館舉行，賽事吸引全球48支隊伍超過300名頂尖男、女棋手來港比賽，第一次來港參加這項國際大賽的國手兼女子組「世二」雷挺婕表示香港給她「家的感覺」，加上她代表的Dragon Chilling隊是清一色國內最強（特級大師）級的隊友，她信心十足的說：「兩個比賽（包括快棋及超快棋）都有信心去衝擊最高的領獎台。」

「世二」雷挺婕（右）跟Dragon Chilling教練倪華對爭取冠軍感信心十足。徐嘉華攝

雷挺婕坦言今年目標是登上「世一」位置。徐嘉華攝

香港國際象棋總會榮譽會長高鼎國（右二）跟國際棋聯主席德沃爾科維奇（Arkady Dvorkovich）（中）、香港棋總會長陳正強（左二）、阿美尼亞選手Levon Aronian（左一）及國手雷挺婕（右一）出席周二記者會。徐嘉華攝

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這項賽事由國際棋聯（FIDE）及中國香港國際象棋總會合辦，首度來港比賽的雷挺婕成為焦點，這位來自重慶、女子世界排名第2的國際象棋特級大師表示：「來到香港參加這項世界級大賽，意義很大，像在自己家門口比賽，我們隊伍滙聚了世界頂尖的棋手，全部是中國人，彼此都很了解，有一個很好的氛圍，我們在賽前亦做了一些針對性的訓練，相信會是不錯的體驗。」

中國Dragon Chilling隊由特級大師倪華當教練，9位隊員中的7位職業棋手全是「特級大師）（另外2位是業餘選手，賽例規定每隊必須要有），包括男子組世界第10的韋奕、世界第15位的丁立人、女子組世界排第3的居文君等，當中部份代表曾於2024年哈薩克一屆取得「快棋」團體賽亞軍。

挪威「世一」卡爾森出席一個午宴座談會。徐嘉華攝

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「世一」卡爾森難忘在電視看香港97回歸片段

同樣第一次來香港參賽還有男子組「世一」、35歲的挪威棋王卡爾森（Magnus Carlsen），他今日只出席了一個閉門的座談午宴，他表示自己曾於電視上看香港於1997年回歸的新聞片段，一直都很想來香港看看，今次終有機會，這位5屆世界西洋棋冠軍、6屆世界快棋冠軍，自2011年7月進佔FIDE「世一」至今足足15年的他將代表「超快棋」衛冕冠軍隊伍WR Chess出戰兩項團體賽。

6支香港隊伍以「外卡」身份參賽

值得一提，香港首次主辦此項世界級大賽，也為香港取得6隊的參加「外卡」，周三起將跟世界級隊伍同場較量。

香港國際象棋總會名譽會長高鼎國今日談到選擇伊館作為賽場時說：「我們已在伊館辦過3次亞洲級的錦標賽，場地的大小剛好讓觀眾能近距離欣賞棋手們的表現。」大會暫開放800個公眾席，票價HK$250至380元不等，設套票優惠，「快棋」3日套票（6月17-19日）港弊$688，「超快棋」2日套票（6月20-21日）$538，快棋超快棋5日全程套票（6月17-21日）HK$1,088，每一輪比賽會加入42張特別票（每張約加300港元），可以落到場企在棋手附近近距離觀看比賽，公眾門票現正於城市售票網發售。比賽初段，場內將設144張棋枱。

中國Dragon Chilling隊隊教練倪華表示：「我以前也曾在伊館參加過亞洲快棋錦柬賽，感覺伊館十跟哈薩克那一屆的世錦賽場館十分相似，都具備大賽的要求，希望更多香港棋迷入場跟我們加油。」

總獎金達50萬歐元

總獎金達50萬歐元的「FIDE世界團體快棋超快棋國際象棋錦標賽2026」今年踏入第4屆，頭3屆分先後在德國杜塞爾多夫（2023年）、哈薩克阿斯塔納（2024年）及英國倫敦（2025年）舉行，Team MGD1及WR Chess分別是上屆「快棋」及「超快棋」冠軍。

記者/攝影：徐嘉華