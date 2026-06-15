F1｜「黑帝」咸美頓勇奪加盟法拉利首勝 豪言強勢挑戰分站冠軍

7屆世界冠軍「黑帝」咸美頓（Lewis Hamilton）在F1西班牙巴塞隆拿站迎來歷史性一刻，奪得加盟法拉利（Ferrari）後的首個分站冠軍。這場勝仗不僅是他對自我懷疑的完美反擊，證明轉投新東家的決定正確，更向全世界宣告：沉寂一時的法拉利已全面甦醒，絕對具備在接下來各站賽事挑戰冠軍的強大實力！

力壓平治雙將 速度取勝非單靠運氣

比賽的轉捩點出現在虛擬安全車（VSC）出動之際，這為咸美頓提供了一次「廉價」的入站換胎機會，讓他成功搶佔領先位置，力壓兩位前東家平治（Mercedes）的車手佐治羅素（George Russell）及卡美安東尼利（Kimi Antonelli）。

然而，法拉利與咸美頓今仗的表現絕非單靠運氣。平治陣營賽後亦大方承認，以咸美頓換上新胎後的凌厲速度，即使沒有虛擬安全車的幫助，他在賽道上「爬頭」超車奪冠也只是時間問題。這場勝利標誌著法拉利自2024年10月墨西哥站以來的首場分站勝仗，徹底掃除了球隊近期的陰霾。

戰勝心魔 走出「毫無用處」的噩夢

在頒獎台上，這位41歲的老將難掩激動，甚至強忍淚水。回首加盟法拉利的首個賽季，咸美頓坦言曾陷入深深的自我懷疑，更形容去年是「一場噩夢」，甚至一度自嘲「毫無用處」，認為法拉利應該另覓車手。

咸美頓賽後感觸地表示：「經歷了去年那樣的賽季，有那麼幾個瞬間我真的在想：『天啊，也許這是真的，當你到了一定年紀，你就會失去那種能力。』但我今天證明了事實並非如此！你永遠擁有那份能力，只是需要付出更多努力。我只是個凡人，外界的批評確實曾深深刺痛我。」



地獄式特訓迎第二春

為了重返巔峰，咸美頓在冬天毅然關閉所有社交媒體，進行了身心靈的徹底重置。他說：「我投入了前所未有般艱苦的訓練來保持狀態，因為去年初我在這裡受了傷，帶傷撐了幾個月。我重新建立了我的心態，學會永遠不要懷疑自己。」

這場熱血的勝仗，不僅令咸美頓成為自1958年以來，繼希爾（Graham Hill）、百拉咸（Jack Brabham）及文素（Nigel Mansell）後，F1史上僅第4位在40歲後贏得分站冠軍的車手，更為法拉利注入了強心針。狀態全面復蘇的「黑帝」配合漸入佳境的「躍馬」戰車，勢必成為今季衝擊各大獎賽冠軍的最強黑馬！

