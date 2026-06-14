WTT薩格勒布挑戰賽│黃鎮廷、杜凱琹挫日本勁敵奪混雙冠軍 取得今年第二冠

WTT薩格勒布挑戰賽混雙決賽於香港時間周日(14日)凌晨上演，港隊組合黃鎮廷/杜凱琹先失2局下，連追3局以3:2反勝日本勁敵戶上隼輔、大藤沙月奪冠，取得今年第2個WTT賽事冠軍。

「黃杜配」先輸2局

黃鎮廷/杜凱琹在本次賽事列為混雙頭號種子，首圈驚險以3:2淘汰北韓組合之後，8強和準決賽都盡顯霸氣，分別直落3局擊敗港隊隊友姚鈞濤/吳詠琳，以及英格蘭組合干拿格連/何天天，強勢晉級4強。今場決賽面對日本組合戶上隼輔、大藤沙月，「黃杜配」入局較慢，頭兩局輸10:12、7:11，接近失冠邊緣。

連追3局反勝 奪今年第2冠

幸好兩人沒有自亂陣腳，第3局甫開始即打出一波5:0的走勢，最終以11:6扳回一城；第4局黃鎮廷和杜凱琹乘勝追擊，領先7:4之下連取4分，以11:4追和。決勝第5局，「黃杜配」憑經驗頂住壓力，在落後4:7下咬緊牙關連取6分，順利贏11:9，總局數反勝3:2奪冠。

「黃杜配」收錄今年第2個WTT賽混雙冠軍，她們於1月中的球星挑戰賽多哈站奪冠。