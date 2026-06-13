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澳洲羽毛球公開賽│吳英倫不敵法漢 四强止步仍創個人生涯最佳

即時體育
更新時間：19:48 2026-06-13 HKT
發佈時間：19:48 2026-06-13 HKT

周六（13日）舉行的澳洲羽毛球公開賽半決賽，港隊羽毛球男單代表吳英倫撼印尼球手阿爾維·法漢(Alwi Farhan)。港將力戰三局（11：21、21：17、9：21）惜負，無緣決賽。

世界排名41位的吳英倫生涯首次闖入超級500級別4強，對手是世界排名13位、前世青賽冠軍法漢。早在今年3月的瑞士公開賽8強，吳英倫曾以局數0：2不敵對手。

今日（13日）港將開賽慢熱，以11：21先輸一局。次局他狀態回暖，一直保持領先，雖然中段法漢攻勢激烈並曾追平至16：16，幸吳英倫心態穩健，連取三分拉開差距，以21：17扳回一局。

可惜決勝局吳英倫開局後勁不繼，在落後0：12的劣勢下，被法漢迅速以21：9拿下。吳英倫最終以局數1：2鎩羽而歸，遺憾與生涯首個超級500決賽席位失之交臂。

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