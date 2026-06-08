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羽毛球｜15歲葉心悠連擸五站青年組及公開賽冠軍

即時體育
更新時間：12:32 2026-06-08 HKT
發佈時間：12:32 2026-06-08 HKT

年僅15歲 的羽毛球女單代表葉心悠近月在國際賽上氣勢如虹，連掃5站冠軍，包括周日完成的拉脫維亞首都里加舉行的國際賽（屬世界羽聯未來系列賽），她首次挑戰國際賽成人賽組別，更成功奪得女單冠軍。

葉心悠連續五站不失一局封后。香港羽總圖
葉心悠連續五站不失一局封后。香港羽總圖
香港羽總圖
香港羽總圖
香港羽總圖
香港羽總圖


葉心悠近月在國際賽屢獲佳績，自今年4月起，她橫掃保加利亞、塞浦路斯、克羅地亞及法國共4站歐洲青少年國際賽的女單冠軍。上周才在法國捧青少年國際挑戰賽（U19）冠軍獎盃，她馬不停蹄來到拉脫維亞國際賽（成人組比賽），她第一次越級挑戰成人賽，她從外圍賽打起，先後淘汰2位波蘭球手後躋身正賽，並在頭2圈擊敗來自印度及中華台北的球手，再在8強勝愛爾蘭對手。


越戰越勇的心悠在4強面對18歲的中華台北柯佳玲，港將首局先取21:18，次局開局一度落後0:5，但她及時調整戰術，終以21:15闖入決賽對同齡的8號種籽、印度的Tanvi Patri，葉心悠甫開局以21:14先拔頭籌，次局在落後1:9下一分分追上，最後以21:16奠勝，取得個人第一個國際賽成人組冠軍，這亦是心悠連續第5站奪冠的國際賽，而且她以不失一局姿態下封后。
 

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