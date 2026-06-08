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法網｜施維利夫終贏首「貫」：曾是失敗者，現是大滿貫冠軍！

即時體育
更新時間：06:29 2026-06-08 HKT
發佈時間：06:29 2026-06-08 HKT

施維利夫終於贏得職業生涯第一個大滿貫！他在法網決賽與高保利激戰五盤後贏出，這名德國球手賽後向他的團隊致意：「我們曾經是失敗者，但現在是大滿貫冠軍，這才是最重要的。」

施維利夫贏得法網冠軍。路透社
施維利夫贏得法網冠軍。路透社
施維利夫終於贏得職業生涯首個大滿貫冠軍。路透社
施維利夫終於贏得職業生涯首個大滿貫冠軍。路透社
施維利夫與家人合照。路透社
施維利夫與家人合照。路透社
施維利夫在法網決賽擊敗高保利。路透社
施維利夫在法網決賽擊敗高保利。路透社

激戰五盤挫高保利

兩人首4盤梅花間竹，先是施維利夫於首盤以6：1輕鬆贏出，之後高保利以6：4扳平。施維利夫第3盤以6：4取下，但第4盤戰至tie-break落敗。但施維利夫到了關鍵的第5盤保持冷靜，減少失誤下以6：1取下決勝盤，最終盤數以3：2破敵，贏得職業生涯首個大滿貫錦標。

第4次晉大滿貫決賽終奪標

施維利夫賽後向與自己長期合作的團隊致意：「我們一起經歷了太多，有傷患、心碎、失敗。我們曾經是失敗者，但我們現在是大滿貫冠軍，這才是最重要的。」他又向高保利送上祝福，希望對手「很快能夠舉起這個獎盃」。施維利夫此前三度於大滿貫決賽失利，包括2020年美網、2024年法網和2025年澳網，均與冠軍擦身而過。這名29歲球手終於克服傷勢和失意，打破無「貫」命運。

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