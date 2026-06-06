法網｜施維利夫殺入決賽 打破無「貫」命運一步之遙

施維利夫距離個人首個大滿貫冠軍，僅一步之遙。施維利夫於法網4強，以盤數3：1擊敗捷克新星文錫，決賽將面對10號種子、意大利的高保利。

盤數3：1力挫文錫

施維利夫在4強面對文錫，先贏兩盤7：5、6：2。第三盤文錫在初段因頸部不適需要接受治療，但他仍憑頑強的意志以6：3扳回一城；施維利夫在這盤顯得有些急躁，但他之後重新振作，在第四盤初段打出關鍵破發，連贏頭3局，加上在自己的發球局僅失5分，最終以6：3贏出這盤，總盤數以3：1取勝。

施維利夫殺入法網決賽。路透社

施維利夫距離個人首個大滿貫冠軍一步之遙。路透社

施維利夫於4強擊敗文錫。路透社

決賽硬撼高保利

這名德國球手賽後表示：「文錫擊敗了很多出色的球員，我知道這將是迄今最艱難的挑戰。我做到了，我贏了，我感到高興。他在第三盤表現精彩，提升到另一個層次。這是大滿貫，對手會打得更好，我必須好好應對，而我做到了。」施維利夫的決賽對手將是高保利，後者於4強因對手艾諾迪病毒感染身體不適，不戰而勝。

列2號種子的施維利夫在冼拿和祖高域出局後，成為今屆法網的奪冠大熱。今次是他第2次晉身法網決賽，亦是其第4個大滿貫決賽；儘管他坐擁24個ATP冠軍以及一枚奧運金牌，他始終與大滿貫冠軍擦身而過。如今距離冠軍一步之遙，但這一場勢成硬仗，事關他過去6場敗仗均是不敵意大利球員，包括4月在慕尼黑公開賽的4強，正是以直落三盤不敵高保利。