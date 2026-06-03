羽毛球｜男單李卓耀 伍家朗驚險過關入16強 有機會八強對壘

香港2位羽毛球男單主力李卓耀、伍家朗周三在印尼雅加達舉行的超級1000 印尼公開賽首圈驚險過關，他們分別擊敗世界排名第4的法國波波夫（Christo Popov）及前世界冠軍、新加坡的駱建佑，齊齊躋身16強，若順利過下一圈，2 人有機會於8強「內訌」。

李卓耀今年連續兩次擊敗應屆歐錦賽男單冠軍波波夫。資料圖片

世界排名23的阿耀似乎是波波夫這位新任歐錦賽男單冠軍的剋星，他在一月大馬公開賽首圈以2:1勝對手，事隔5個月再遇，港將同樣是勝方，他在首局用了22分鐘以21:15先拔頭籌，第2局小休前，雙方一直拉鋸，阿耀以11:10輕微領先，到小休後，波波夫開始發力追，港將曾落後4分，但沒放棄下追近至19:20，但最終給對手拿下這局；到決勝局，阿耀在半場已領先11:3，最後以21:11奠勝，全場用了一小時左右。

伍家朗四月榮升爸爸，曾說過為囝囝會更努力打波。資料圖片

4月榮升爸爸的家朗對駱建佑，近年未贏過對方，第一局大家只是2、3分差距，但到尾段，對方拉開比分，港將先輸14:21；到第2局急起直追，全局都在領先下以21:16打成平手，對第3局前，對方表示在首局出現拉傷下，決定放棄打決勝局，家朗躋身次圈，將對中華台北一哥、世界第6的周天成，後者以2:1（21:8、10:21、21:12）勝隊友王子維。

若香港一、二哥能順利過下一關，他們將於8強碰頭，值得大家期待。

楊雅婷（左）及楊霈霖（右）越戰越勇。楊雅婷IG圖

「雙楊配」打出自信 勝前奧運獎牌組合

女雙方面傳來好消息，世界排名21的「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖首圈遇上世界排12的日本組合五十嵐有紗、志田千陽這2位由去年底開始拍檔的犀利組合（她們各自跟其他拍檔奪過奧運混雙及女雙獎牌，五十嵐有紗跟渡邊勇大曾奪東奧及巴奧混雙銅牌，志田千陽曾跟松山奈未奪巴奧女雙銅牌），港將在首局先以18:21僅負，次局以21:15還以顏色，決勝局趁對手氣力不繼，以21:13取勝，繼4月亞錦賽後，再次以2:1險勝對方，下一圈將對印尼東道主組合兼應屆亞錦賽銅牌得主Siti Fadia Silva Ramadhanti及Amallia Cahaya Pratiwi。

「鄧謝配」有機會一報亞錦賽遭「一輪遊」之仇

混雙「鄧謝配」鄧俊文、謝影雪周二率先取得次圈資格，他們跟泰國組合激鬥超過一小時，在先輸18:21下，以22:20、21:11 反勝，下一圈對國家隊程星、張馳，4月的亞錦賽首圈，衛冕的「鄧謝配」以1:2不敵「程張」（港隊亦曾於2月德國公開賽負這支國家隊組合），今仗是報一箭之仇的好機會。

記者：徐嘉華