精英運動員｜「騰峰計劃」紀錄短片首映 揭示精英運動員心路歷程 港將們冀破繭而出

運動員在賽場上的光輝背後，往往隱藏著不為人知的汗水與心魔。旨在支援本地精英運動員的「騰峰計劃」（Pinnacle Project）今日（3日）舉行紀錄片首映及分享會，香港長跑名將羅映潮、美式桌球好手卡比多羅比及劍擊新星陳樂熹齊齊現身，剖白全職路上的高低起伏。計劃創辦人、著名賽車手許建德更即場宣佈，來年計劃資助總額將「加碼」至三百萬港元，並即日起招募新一屆運動員，冀助更多本地體壇精英衝出香港。

羅映潮：學會欣賞自己 冀裝備助推成績

剛剛在柏林半程馬拉松刷新個人最佳成績（PB）的長跑女將羅映潮（Virginia），在紀錄片中坦言自我認同是一場「長途跋涉」。現在是全職運動員的她表示：「馬拉松很反映個人性格，推動身體到極限時，心魔就會出現。我以前不是一個很有自信的人，但現在學會了欣賞自己，因為自信能讓你在比賽發揮出120%。」

談及「騰峰計劃」的實質幫助，Virginia 指出計劃最難得之處在於「量身訂造」：「計劃鼓勵我們主動思考如何提升自己。我利用資助添置了恢復裝備，讓我能應付更高強度的訓練，同時也能更有預算地規劃海外賽事及訓練營，令提升速度更快。」

卡比多羅比：克服完美主義 盼洗脫桌球負面標籤

港產美式桌球好手卡比多羅比則分享了克服「完美主義」的掙扎。他直言比賽時最高境界是「Think of nothing」（無念）：「所有心血和犧牲都在日常訓練中，比賽時就是要進入『流動』（Flow）的狀態。」

卡比多羅比曾因疫情退出港隊，需靠比賽獎金維持生計，他感激計劃減輕了其經濟重擔：「桌球隊人數多，資源分配有限，有時出外比賽的機會變少。現在有了計劃填補資金空缺，讓我能無後顧之憂地專注比賽，提升世界排名。」他更期望透過自己的故事，讓大眾重新認識美式桌球：「一直以來美式桌球的形象未必太好（如穿校服不能進桌球室），我希望讓大家知道這是一項正規、健康的運動，吸引更多小朋友立志成為桌球運動員。」

陳樂熹：不被輸贏蒙蔽 劍擊鞋消耗大獲支援

港隊年輕男佩代表陳樂熹（Royce）則展現出超齡的成熟心態。面對比賽的勝負壓力，他表示：「不要讓輸贏蒙蔽自己，要記住當初為何喜歡劍擊。輸贏只是副產品，即使輸了，若能在比賽中做到以前做不到的技術，也是值得慶祝的小里程碑。」

在實質支援上，Royce 笑言劍擊鞋的消耗量驚人：「我們需要大量變向和速度，一兩個月就會磨蝕一雙鞋。如果沒有合適的裝備很容易受傷，計劃的資助讓我能添置充足的裝備，並獲得更多海外參賽機會。」

許建德：體育氣氛向好 資助加碼至三百萬

「騰峰計劃」創辦人兼委員會主席許建德先生樂見近年香港體育文化越趨健康，運動員的價值逐漸被不同品牌及大眾認同。本身是三屆GT世界挑戰賽歐洲賽耐力盃冠軍賽車手的他深知運動員的艱辛，他透露，計劃挑選運動員的首要條件是具備精英級別實力及國際賽潛力，同時也關注非主流項目的選手。

許建德宣佈，為回應運動員的需求，來年「騰峰計劃」的總資助額將增加五成至三百萬港元。新一期運動員招募已正式展開，期望透過持續投入資源，陪伴更多本地體壇精英衝破難關，在國際舞台上發光發熱。