法網｜施維利夫殺入4強誓破大滿貫錦標荒 方錫卡8強飲恨神奇之旅告終

隨著多位爭標熱門相繼落馬，德國名將施維利夫（Alexander Zverev）迎來打破生涯大滿貫「錦標荒」的最佳時機！這位法國網球公開賽男單二號種子，在8強戰以直落三盤掃走西班牙19歲超新星佐達（Rafael Jodar），強勢殺入4強。而早前淘汰祖高域的另一位19歲新星方斯卡（Joao Fonseca）亦在8強止步，其法網「神奇之旅」正式畫上句號。

施維利夫殺入4強誓破大滿貫錦標荒。新華社

施維利夫重拾霸氣：奧運金牌難以取代



今屆法網男單形勢極其混亂，艾卡拉斯（Carlos Alcaraz）因傷退賽，加上「世一」冼拿（Jannik Sinner）及24座大滿貫得主祖高域（Novak Djokovic）提早出局，曾三度在大滿貫屈居亞軍的施維利夫，很有機會打破大滿貫「二奶命」。施維利夫8強對佐達，首盤初段一度落後2:5，但他及時回勇追至打決勝局贏7:6（7:3），之後再贏兩盤6:1及6:3順利勝3:0，職業生涯第五次晉身法網4強。



雖然大滿貫錦標近在咫尺，但當被問到是否願意用五年前贏得的東京奧運金牌來換取法網冠軍時，這位29歲名將堅決拒絕：「絕對不可能！對我來說，奧運金牌是最難贏得的，因為每四年才有一次機會，而且是為國家和人民而戰。當然，我不介意在我的成就清單上再增添一些錦標。」

淘汰祖高域的9歲新星方斯卡在8強止步。路透社

方斯卡體力透支8強止步



至於施維利夫下一圈的對手，將是捷克新星文錫（Jakub Mensik）。文錫16強以6:4、6:3、7:6（7:3）擊敗了之前淘汰祖高域的方斯卡，結束後者法網神奇之旅。方斯卡賽後表示：「帶傷出戰且對這個賽事沒有任何期望下，能走到這一步，這是非常正面的一周。這次比賽給了我更多的信念和信心繼續前進。」

