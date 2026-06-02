學界籃球｜「亞洲三分神射手」翁金驊疑似體罰學生片段流出 引起網上熱烈討論
更新時間：13:31 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:31 2026-06-02 HKT
發佈時間：13:31 2026-06-02 HKT
網上流傳一條疑似是「亞洲三分神射手」本地籃球名宿翁金驊，於籃球場上體罰學生的片段。片段流出之後引起極大迴響，有網民指早已流傳有類似的事件，今次終於有片段睇到。
片段所見一班學生在籃球場中相信是準備訓練，而其中一位學生遭到疑似是教練翁金驊訓話，期間教練並拉著學生的手要其掌摑自己；估計這位學生有機會是遲到操練所以被罰。片段流出之後引來熱烈討論，網民dreamexplorer_hk留言：「聽過翁金驊教波會打學生、粗口鬧學生、人生攻擊學生好多年，終於第一次有片睇到！」
更有網民爆料，早於五年前已經有人在連登網站，上載疑似是不滿翁金驊的文章。(https://lihkg.com/thread/2301789/page/1)
不過，亦有網民有不同睇法：「今時今日學生食唔起苦，際遇差少少就咸苦咸忽，又話抑鬱又要自殺。」
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