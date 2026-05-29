網球｜紀錄片揭光輝背後血淚史 拿度長年啪針死頂以健康作賭注

西班牙「泥地王」拿度（Rafael Nadal）以22座大滿貫單打錦標傲視網壇，與費達拿及祖高域共同開創了璀璨的「三巨頭」時代。然而，這位傳奇球星的輝煌背後，卻是一部充滿血淚的傷患史。在即將推出的一套Netflix全新紀錄片中，這位39歲名將罕有地剖白了自己為了追求偉大，不惜以健康作為賭注的殘酷真相，更直言若非長年與傷痛搏鬥及妥協，自己的大滿貫數目恐怕會少一半。

19歲首奪法網冒起

拿度的噩夢始於2005年。當年19歲的他首奪法網冠軍震驚世界，但同年亦被診斷出患上罕見的「穆勒魏斯氏症」（Mueller-Weiss syndrome），導致左腳骨骼退化。主診醫生指出，這源於拿度童年時期的高強度訓練。為了延續職業生涯，拿度聽從建議使用特製鞋墊，但這卻引發了災難性的連鎖反應。特製鞋墊徹底破壞了其身體的力學平衡，導致他在2012年因左膝肌腱炎被逼退出倫敦奧運及美國網球公開賽。他無奈地回憶道：「我的膝蓋被毀了，肌腱上基本上穿了一個洞。」

2022法網奪冠左腳無感覺

為了繼續在賽場上馳騁，拿度將網球變成了一場「與時間的競賽」，並長期依賴麻醉劑及消炎藥。2013年，他不顧專家勸阻，靠打麻醉針出戰印第安泉網賽並順利奪冠；然而，過量服用止痛藥最終導致他的腸道出現兩個小穿孔。最瘋狂的壯舉莫過於2022年法網，痛楚難當的拿度要求醫生為其腳部神經注射麻醉劑，在左腳完全失去知覺的情況下，奇蹟地贏得生涯第14座火槍手盃。連名宿麥根萊（John McEnroe）當時也驚呼：「他連腳都感覺不到還能奪冠？下次跟我說他蒙著眼打也能贏我都會信！」

長年高壓訓練一度患焦慮症

除了肉體上的折磨，拿度亦承受著常人難以想像的心理重壓。自3歲起執教他的「托尼叔叔」（Toni Nadal）一直奉行「極限教育」，小時候甚至會限制他在訓練首小時飲水以「學習受苦」，或要求他在手指骨折下繼續作賽。在長年高要求及高壓環境下，拿度一度患上焦慮症，甚至出現吞嚥困難：「如果我手裡沒有拿著水樽，我連口水都吞不下，會被自己噎著。」

最終，拿度必須向精神科醫生求助，這亦促使他在2016年底邀請前世界第一的莫亞（Carlos Moya）加入教練團隊，為自己的腦袋注入「不同的聲音」，而托尼叔叔隨後亦功成身退。在職業生涯的最後幾年，拿度坦言活得「多了一點自由」，並在此期間再奪8座大滿貫。回首這段長達近廿年的血肉征途，拿度毫不後悔：「我必須在對與錯的邊界上，做出關乎健康的抉擇。但如果不去探索那些極限，我大概會少拿10到12個大滿貫，這就是現實。」