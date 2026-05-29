法網｜吳易昺直落三盤不敵高保利 次圈止步嘆對手泥地經驗勝一籌

國家網球名將吳易昺周四（28日）出戰法國網球公開賽男單次圈賽事，面對賽事10號種子、意大利球手高保利（Flavio Cobolli），最終以三個4:6直落三盤見負，無緣晉級32強。賽後吳易昺坦言對手在泥地賽場的防守與節奏把控更勝一籌，並表示雖然今次法網之旅告終，但對自己能完整出戰泥地賽季感到滿意，並將放眼接下來的草地賽季。

嘆對手防守出色 體能消耗成關鍵

現時世界排名第92位的吳易昺，今仗面對世界排名第14的高保利陷入苦戰，連輸三盤4:6，大比數0:3黯然出局，無緣法網第三圈的賽事。賽後復盤今場比賽，吳易昺大讚對手的泥地實力：「高保利的特點非常明顯，打法很偏向泥地。特別是他的發球和底線處理，明顯有著豐富的泥地經驗。在硬地賽場，他的弱點或許會被放大，但在泥地，他的防守做得特別好，令我很難有機會上網截擊。他的回球很深，高球也讓我難以處理，而且對比賽節奏的把控亦做得比我好。」

吳易昺亦提到體能上的差異：「遇到這種對手，來回球會非常多。可以看見他的體能儲備比我更好，我一直在調動他跑動，但感覺自己反而比他更累。」

滿意泥地賽季表現 期待草地賽場發揮

儘管在法網次圈止步，但吳易昺對自己今年整體的泥地賽季表現感到滿意。他透露來到法網時身體已略感疲憊：「之前十天的訓練確實很累，來到這裡也是保持高強度訓練。雖然大滿貫很重要，但泥地畢竟不是我最擅長的場地。今年除了羅馬站外，我算完整地打完了泥地賽季，完成度還算順利，甚至超出了季初的預期。」他補充道，從侯斯頓站表現平平，到薩拉索塔站奪冠，信心逐漸建立，也更願意投入如多拍相持等自己不太喜歡的艱苦訓練。

展望接下來的草地賽季，吳易昺顯得躍躍欲試：「現在身體好了，當然想多打比賽。我上一次打草地已經是2022、23年左右，當時籤運不佳加上身體狀況不好。我很期待今年的草地賽季，根據我的打法，草地應該會更適合我。」他亦透露，已與教練團隊商討，未來會將主要精力放在中國賽季及年底的室內賽，期望能有更佳的發揮。