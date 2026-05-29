Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

法網｜吳易昺直落三盤不敵高保利 次圈止步嘆對手泥地經驗勝一籌

即時體育
更新時間：17:30 2026-05-29 HKT
發佈時間：17:30 2026-05-29 HKT

國家網球名將吳易昺周四（28日）出戰法國網球公開賽男單次圈賽事，面對賽事10號種子、意大利球手高保利（Flavio Cobolli），最終以三個4:6直落三盤見負，無緣晉級32強。賽後吳易昺坦言對手在泥地賽場的防守與節奏把控更勝一籌，並表示雖然今次法網之旅告終，但對自己能完整出戰泥地賽季感到滿意，並將放眼接下來的草地賽季。

嘆對手防守出色 體能消耗成關鍵

現時世界排名第92位的吳易昺，今仗面對世界排名第14的高保利陷入苦戰，連輸三盤4:6，大比數0:3黯然出局，無緣法網第三圈的賽事。賽後復盤今場比賽，吳易昺大讚對手的泥地實力：「高保利的特點非常明顯，打法很偏向泥地。特別是他的發球和底線處理，明顯有著豐富的泥地經驗。在硬地賽場，他的弱點或許會被放大，但在泥地，他的防守做得特別好，令我很難有機會上網截擊。他的回球很深，高球也讓我難以處理，而且對比賽節奏的把控亦做得比我好。」

吳易昺亦提到體能上的差異：「遇到這種對手，來回球會非常多。可以看見他的體能儲備比我更好，我一直在調動他跑動，但感覺自己反而比他更累。」

滿意泥地賽季表現 期待草地賽場發揮

儘管在法網次圈止步，但吳易昺對自己今年整體的泥地賽季表現感到滿意。他透露來到法網時身體已略感疲憊：「之前十天的訓練確實很累，來到這裡也是保持高強度訓練。雖然大滿貫很重要，但泥地畢竟不是我最擅長的場地。今年除了羅馬站外，我算完整地打完了泥地賽季，完成度還算順利，甚至超出了季初的預期。」他補充道，從侯斯頓站表現平平，到薩拉索塔站奪冠，信心逐漸建立，也更願意投入如多拍相持等自己不太喜歡的艱苦訓練。

展望接下來的草地賽季，吳易昺顯得躍躍欲試：「現在身體好了，當然想多打比賽。我上一次打草地已經是2022、23年左右，當時籤運不佳加上身體狀況不好。我很期待今年的草地賽季，根據我的打法，草地應該會更適合我。」他亦透露，已與教練團隊商討，未來會將主要精力放在中國賽季及年底的室內賽，期望能有更佳的發揮。

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:28
73歲盧偉國拖32歲未婚妻余仲欣現身 被指「爺孫戀」 盧偉國：無時間理閒言閒語 搶答會否生B
政情
3小時前
青衣女子被賊按密碼入屋盜百萬手袋名牌 疑為前男友指使 警拘27歲前男友
突發
6小時前
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
01:10
觀塘藍田邨單位煤氣爐蒸蕃薯時爆炸 女住戶4成燒傷送院
突發
1小時前
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
邵音音大埔豪宅內貌曝光 巨型飾物櫃放滿珍藏品 九龍塘3000呎大屋更具氣派
影視圈
7小時前
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
19小時前
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
吳婉芳二仔胡智同奢華婚禮全曝光 270度天際線下宣誓激動爆喊 「最美奶奶」紅裙配翡翠艷壓全場
影視圈
6小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
2026-05-28 17:13 HKT
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
荃灣星級酒店中菜廳優惠 早市點心$13.8起 自選孖寶$36.8 棉花雞/叉燒酥/燒賣
飲食
4小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
2026-05-28 17:10 HKT
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
01:06
金鐘城巴14歲少年與同學爭執座位插刀片 涉兩罪被捕
突發
2小時前