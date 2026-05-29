Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

游泳｜何詩蓓200自５日內兩度刷新「雙紀錄」 成就「二連冠」

即時體育
更新時間：10:16 2026-05-29 HKT
發佈時間：10:16 2026-05-29 HKT

香港「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周五凌晨在卡內站的環地中海游泳系列賽中，在一個多小時內連掃2面金牌，包括50米自由泳以24秒41第一個掂池，以及未逢敵手的200米自由泳以打破大會及卡內站「雙紀錄」的1分54秒13強勢取得2站「連冠」，這大會紀錄是Siobhan在5日前才刷新；她將馬不停蹄於周六轉戰巴塞隆拿最後一站系列賽。

何詩蓓一日內連擸２面金牌。直播截圖
何詩蓓一日內連擸２面金牌。直播截圖
直播截圖
直播截圖

環地中海游泳系列賽共有3站比賽，第一站在摩納哥以1金（200米自由泳）1銀（100米自由泳）結束，來到第2站的卡內，Siobhan報名參加了3項比賽，她先在首天的100米自由泳同樣奪銀（跟首站一樣輸給應屆世界冠軍、荷蘭的史坦貝根（Marrit Steenbergen），到周五凌晨一日2戰，先在50米自由泳決賽，憑後勁以24秒41游贏2位荷蘭對手，亞軍是史坦貝根的24秒46、季軍是只有21歲 的Milou van Wijk的24秒54，算是對史坦貝根一個少少的「反擊」。

上站摩納哥，何詩蓓已在２００自刷新雙紀錄奪冠。大會FＢ圖
上站摩納哥，何詩蓓已在２００自刷新雙紀錄奪冠。大會FＢ圖

休息一個多小時後，Siobhan在最後一個賽項的200米自由泳，她以由頭帶到尾的姿態以今季個人最佳的1分54秒13奪得環地中海的「二連冠」，游出的時間比她在巴黎奧運的銅牌時間（1分54秒55）還要快，這時間跟她在2021年東京奧運所游泳的香港紀錄（1分53秒92）只相差0.21秒。

200米自由泳的亞、季軍分別是捷克的Barbora Seemanova ( 1分55秒99）及西班牙的Ainhoa Campabadal Amezcua (1分58秒47）。

記者：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
向太爆一頂流男星當眾向她下跪 為認契媽不理巨星身份 向太讚冇城府曾捐巨款脤災
向太爆一頂流男星當眾向她下跪  為認契媽不理巨星身份  向太讚冇城府曾捐巨款脤災
影視圈
11小時前
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
日捱3小時深港通勤！港女3年住勻深圳公開真實生活 指一類人不宜搬 7千租900呎搵房有秘技｜Juicy叮
時事熱話
17小時前
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
00:17
「星球大戰」式滅蚊｜國產神器激光每秒擊落30多隻 眾籌達$1950萬海外爆單︱有片
奇聞趣事
3小時前
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
馬貫東捲入「李家風暴」後首現身 一視帝偕女友用行動力撐好兄弟 繼續善舉獲網民激讚
影視圈
17小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
2026-05-27 19:23 HKT
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
本地連鎖時裝店「THE ASH」全線結業！8間分店6月同步關門 推帽子、T恤半價優惠告別
生活百科
22小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
2026-05-28 09:00 HKT
印度集體婚禮 42準新郎盛裝赴會 最後0新娘現身
即時國際
6小時前
周亦卿2015年立遺囑前9日贈長女周莉莉5432萬元支票及五女周蕙蕙花園台單位，周莉莉收支票之餘，對五妹亦獲贈物業感到不滿。資料圖片
其士爭產案丨2015年遺囑訂立前9日收父親5432萬元 周莉莉對周蕙蕙亦獲贈花園台物業感不滿
社會
16小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
20小時前