游泳｜何詩蓓200自５日內兩度刷新「雙紀錄」 成就「二連冠」

香港「混血女飛魚」何詩蓓（Siobhan）周五凌晨在卡內站的環地中海游泳系列賽中，在一個多小時內連掃2面金牌，包括50米自由泳以24秒41第一個掂池，以及未逢敵手的200米自由泳以打破大會及卡內站「雙紀錄」的1分54秒13強勢取得2站「連冠」，這大會紀錄是Siobhan在5日前才刷新；她將馬不停蹄於周六轉戰巴塞隆拿最後一站系列賽。

何詩蓓一日內連擸２面金牌。直播截圖

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環地中海游泳系列賽共有3站比賽，第一站在摩納哥以1金（200米自由泳）1銀（100米自由泳）結束，來到第2站的卡內，Siobhan報名參加了3項比賽，她先在首天的100米自由泳同樣奪銀（跟首站一樣輸給應屆世界冠軍、荷蘭的史坦貝根（Marrit Steenbergen），到周五凌晨一日2戰，先在50米自由泳決賽，憑後勁以24秒41游贏2位荷蘭對手，亞軍是史坦貝根的24秒46、季軍是只有21歲 的Milou van Wijk的24秒54，算是對史坦貝根一個少少的「反擊」。

上站摩納哥，何詩蓓已在２００自刷新雙紀錄奪冠。大會FＢ圖

休息一個多小時後，Siobhan在最後一個賽項的200米自由泳，她以由頭帶到尾的姿態以今季個人最佳的1分54秒13奪得環地中海的「二連冠」，游出的時間比她在巴黎奧運的銅牌時間（1分54秒55）還要快，這時間跟她在2021年東京奧運所游泳的香港紀錄（1分53秒92）只相差0.21秒。

200米自由泳的亞、季軍分別是捷克的Barbora Seemanova ( 1分55秒99）及西班牙的Ainhoa Campabadal Amezcua (1分58秒47）。

記者：徐嘉華