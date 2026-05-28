田徑｜陳一樂 郭俊廷齊破香港U20 100米紀錄入今晚決賽

香港2位「千禧後男飛人」陳一樂及郭俊廷今日（28號）在啟德青年運動場舉行的第二十二屆亞洲U20田徑錦標賽的男子100米跑，他們在準決賽同刷新香港U20紀錄，一樂以較佳的10秒34成為U20港績紀錄，俊廷時間是10秒36，舊紀錄是俊廷在2025年4月的10秒37。

今年滿19歲的一樂在準決賽後忍不住坐在地上喊出來，遲遲沒起身，要到工作人員提他才站起來，他曾經於2024年4月是這項男子100米跑平了香港U18及U20紀錄（當時時間是10秒38）（他與前飛人黎振浩共同擁有這U20紀錄），到去年4月郭俊廷以10秒37打破這項U20紀錄，近年的氣勢似乎給不少短跑手蓋過，到本月初的香港田徑錦標賽，他跑出接近自己個人最佳（PB）的10秒41，開始有了起色； 一直等候突破的機會，就在今日香港首辦的亞洲U20田徑錦標賽做出突破。

郭俊廷（右一）亦以刷新自己保持的香港U20紀錄躋身決賽。徐嘉華攝

一樂及俊廷今晨在男子100米初賽分別以10秒52及10秒53、總排名第7及第8名躋身準決賽；決賽將於今晚7時50分上演。

記者/攝影：徐嘉華