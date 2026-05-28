Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

田徑｜陳一樂 郭俊廷齊破香港U20 100米紀錄入今晚決賽

即時體育
更新時間：18:49 2026-05-28 HKT
發佈時間：18:49 2026-05-28 HKT

香港2位「千禧後男飛人」陳一樂及郭俊廷今日（28號）在啟德青年運動場舉行的第二十二屆亞洲U20田徑錦標賽的男子100米跑，他們在準決賽同刷新香港U20紀錄，一樂以較佳的10秒34成為U20港績紀錄，俊廷時間是10秒36，舊紀錄是俊廷在2025年4月的10秒37。

今年滿19歲的一樂在準決賽後忍不住坐在地上喊出來，遲遲沒起身，要到工作人員提他才站起來，他曾經於2024年4月是這項男子100米跑平了香港U18及U20紀錄（當時時間是10秒38）（他與前飛人黎振浩共同擁有這U20紀錄），到去年4月郭俊廷以10秒37打破這項U20紀錄，近年的氣勢似乎給不少短跑手蓋過，到本月初的香港田徑錦標賽，他跑出接近自己個人最佳（PB）的10秒41，開始有了起色； 一直等候突破的機會，就在今日香港首辦的亞洲U20田徑錦標賽做出突破。

郭俊廷（右一）亦以刷新自己保持的香港U20紀錄躋身決賽。徐嘉華攝
郭俊廷（右一）亦以刷新自己保持的香港U20紀錄躋身決賽。徐嘉華攝

一樂及俊廷今晨在男子100米初賽分別以10秒52及10秒53、總排名第7及第8名躋身準決賽；決賽將於今晚7時50分上演。

記者/攝影：徐嘉華

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
02:04
公務員加薪｜薪酬趨勢淨指標出爐 高層加4.12% 中層加2.64% 低層加1.17%
政情
8小時前
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
90年代小生何寶生棄百億身家出家真相曝光 林韋辰代友平反爛賭傳聞 苦等多年未剃度全因這牽掛
影視圈
10小時前
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
鍾鎮濤大仔鍾嘉浚突宣布離港 貼維港相嘆一切陌生令人疲憊：是時候開啟一段新的旅程
影視圈
21小時前
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
劉愷威紅館拖新歡曝光最新戀情 女方身材豐滿似00後女生 氣質清純甜蜜晒愛
影視圈
4小時前
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
風扇仔「大戶」試伏報告！港男深水埗喪買20把實測：竟得一款封神？好用全靠這兩點｜Juicy叮
時事熱話
7小時前
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
01:20
銀行收緊內地客開戶 記者實測各大行 中資行職員稱暫停 建銀：無法保證獲批 滙豐指仍可申請
商業創科
9小時前
Driscoll's藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢字？
Driscoll&#039;s藍莓大爭議！相似包裝產地不同 官方拆解玄機：高質靚貨認住呢行字？
飲食
23小時前
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
炎熱天氣｜短暫外出要關冷氣嗎？專家教最佳開關時機省錢又省電 附3類降溫神器使用攻略
食用安全
11小時前
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
太興/敏華大派現金券！14餐飲品牌聯推$33即減優惠／$3加購／$33特價套餐
飲食
5小時前
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
「熱就出廳坐！」33.7度高溫 工人姐姐早1小時開冷氣被公審 網民起底僱主驚揭更涼薄前科｜Juicy叮
時事熱話
5小時前