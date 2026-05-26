新加坡羽毛球公開賽｜新加坡羽毛球公開賽開鑼 鄧謝配首輪2:0輕取法國組合

為期6日的新加坡羽毛球公開賽周二（26日）開鑼，鄧俊文/謝影雪首日亮相混雙賽事，最終僅耗時37分鐘，便以直落2:0擊敗法國組合，闖入16強。

鄧謝配繼月初泰國羽毛球公開賽混雙準決賽出局後，重整旗鼓後轉戰新加坡羽毛球公開賽。星島圖片

鄧謝配首輪2:0輕取法國組合。星島圖片

鄧謝配輕取法組合闖次圈

鄧謝配繼月初泰國羽毛球公開賽（超級500）混雙16強出局後，重整旗鼓後轉戰新加坡羽毛球公開賽，並以7號種子出戰。開鑼日首戰便對上來自法國的Julien Maio/Lea Palermo，首局早段2隊戰得相當膠着戰成7:7，但其後鄧謝配進入狀態，連取4分後逐步將比數拉開，最終以21:14先取一局。

但到第2局法國組合狀態回勇，開波便先接連得分打成3:1，但鄧謝配未有自亂陣腳，在以8:7取得反超後再持續得分將比數拉開成13:8，但之後法國球手展開反撲反超成17:16，但鄧謝配及及時回勇一口氣連取5分直取關鍵局，最終僅用37分鐘以2:0獲勝。

港隊其他球員明日（27日）亦會先後登場，女雙有楊雅婷/楊霈霖對上4號種子國家隊的賈一凡/張殊賢，另外有呂樂樂/曾䁱昕對上日本的平本梨梨菜/石川愛心。男單則有李卓耀出戰，硬撼今屆全英羽毛球公開賽冠軍來自中華台北的林俊易。