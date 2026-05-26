法網｜慘吞「光蛋」爆冷首圈出局 鄭欽文淚灑巴黎：失利非常沉重

國家網球「一姐」、巴黎奧運女單金牌得主鄭欽文周一出戰法網女單首圈爆出冷門。受傷後第一次重返大滿貫賽場的她，直落兩盤不敵波蘭外圍賽球手祖華蓮絲卡（Maja Chwalinska），次盤更慘吞「光蛋」，生涯首次在羅蘭加洛斯遭遇「一輪遊」，世界排名亦跌至117位。賽後鄭欽文在記者會上難掩失落，激動落淚，坦言失利十分沉重，未來將從低級別賽事重新起步找回狀態。

重返大滿貫 腳傷需暫停治理

去年7月因右肘傷患接受微創手術的鄭欽文，今次是她闊別賽場10個月後的大滿貫復出戰。面對世界排名114位的祖華蓮絲卡，鄭欽文顯然未入局，以4:6先失一盤。戰至次盤第3局，她更因右腳繃帶問題導致起水泡引發劇痛，需要申請醫療暫停重新包紮。然而傷患加上狀態低迷，令她最終以0:6再輸一盤，黯然出局。

淚灑記者會 冀挫折帶來新視角

談到今場敗仗，鄭欽文將責任攬上身：「輸波與教練團隊無關，是我自己在場上沒做好。對手的上旋球彈跳比想像中高，她確實打得非常出色。」

賽後會見傳媒時，這位奧運金牌得主終忍不住淚灑當場。她坦言對法網抱有期望，從沒想過首周便要「執包袱」：「這是一場非常沉重的失利，需要很多時間去消化。但或許這次挫折能為我帶來不一樣的視角，讓我下次歸來時變得更強。」

對於在泥地賽季僅參加了兩項1000級別賽事，鄭欽文解釋是為了保護手肘，避免復出初期參賽過密引發舊患。她強調目前身體狀況一切良好，只是極需要透過實戰找回比賽感覺。展望接下來的草地賽季，她透露雖然仍未與團隊落實具體計劃，但按目前狀況，很大機會要「由低做起」，從低級別賽事重新起步，逐步重建信心與狀態。