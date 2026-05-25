F1｜安東利尼加拿大封王連贏4站 積分榜甩開隊友羅素43分

F1加拿大站周日完滿落幕，平治內戰在羅素(George Russell)因戰車故障退賽下，由安東利尼(Kimi Antonelli)「食住個勢」封王，達成4連冠，另外手握7屆總冠軍的咸美頓(Lewis Hamilton)以第二完賽，創加盟法拉利後最佳成績。

安東利尼加拿大實現4連冠

F1加拿大站平治內戰成周末最大看點，羅素和安東利尼在同六的衝刺賽已爆發激烈的爭執，周日正賽由羅素排頭位起步，安東利尼並列次位起步，「五盞紅燈一熄」2人隨即展開激鬥。但到第30圈羅素戰車衝入草地後急停，並因戰車故障而被迫退賽，亦令他情緒爆發怒拍車身兼扔頭枕，而隨着隊友退賽安東利尼亦𣈱通無阻地以1小時28分鐘15.758秒完賽封王，而跟隨其後有咸美頓以慢10.768秒力壓第三的韋斯塔潘(Max Verstappen)得第2，創轉投法拉利後最佳成績。

安東利尼今戰勝出後，是繼中國、日本和邁亞密站後再贏一站完成4連冠，在積分榜上更以131分高居榜首傲視群雄，更領先排第二的隊友羅素達43分。另外加上羅素第一站澳洲站的冠軍，平治更是以5場冠軍下以219分高居車隊榜榜首。