Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

羽毛球｜陳延澤 吳芷柔 從外圍賽殺入大馬大師賽八強

即時體育
更新時間：19:40 2026-05-21 HKT
發佈時間：19:40 2026-05-21 HKT

合作了一年的香港混雙組合陳延澤、吳芷柔今日（周四）在馬來西亞大師賽（超級500）的16強爆冷只花了不足半小時以21:9、21:17擊敗世界排第11位的國家代表程星、張馳，首度躋身世世巡賽超級500級別的8強，周五跟泰國老嫩配、世界排名20的Pakkapon Teeraratsakul、Sapsiree Taerattanachai爭入4強。

陳延澤及吳芷柔合作混雙一年，成績節節上升。香港羽總圖
陳延澤及吳芷柔合作混雙一年，成績節節上升。香港羽總圖
陳延澤及吳芷柔周日在中國寶鷄站奪得亞軍。香港羽總圖
陳延澤及吳芷柔周日在中國寶鷄站奪得亞軍。香港羽總圖

馬來西亞站前，陳延澤及吳芷柔在周日在國內的寶雞大師賽取得亞軍，來到大馬站的超級500級，他們要從外圍賽打起，晉級正賽後先以2:0（21:14、21:19）擊敗東道主給合黃天啟、林秋仙，再在今日的16強對國家隊的程星、張馳，港隊只花了29分鐘以21:9、 21:17取得8強席位。


吳芷柔跟陳延澤合作混雙前，曾跟鄧俊文及李晉熙合作過，俊文在老拍檔謝影雪調理好身體後於去年4月「合體」，芷柔開始於去年5月跟陳延澤合作混雙，這一年來收穫不錯，世界排名由剛合作時的400多位到現在53位，這都歸功於2人在過去一年的成績，包括去年9月印尼大師賽（超級100）取得季軍，這是2人首個世巡賽的混雙季軍。


來到2026年，他們先在3月新加坡國際挑戰賽取得亞軍，再在4月越南國際挑戰賽奪冠，緊接是上周的中國寶雞大師賽的亞軍，今次大馬站更高級別的比賽，且看2人能否闖入準決賽，泰國的女方Sapsiree曾是前世錦賽混雙金牌（2021年）得主，實力不容忽視。

初為人父的伍家朗大馬站首圈不敵法國球手。家朗ＩＧ圖
初為人父的伍家朗大馬站首圈不敵法國球手。家朗ＩＧ圖
吳英倫力戰下不敵國家隊的陸光祖。資料圖片
吳英倫力戰下不敵國家隊的陸光祖。資料圖片


男單方面，剛為人父的伍家朗及師弟吳英倫周三分別在首圈出局，曾於2017年奪本賽冠軍的家朗以16:21、15:21不敵法國的Toma Junior Popov，吳英倫則對國家隊的陸光祖，最終3局下英倫以17:21、21:17、18:21下馬。女雙范嘉茵、尤漫瑩今日以14:21、9:21不敵二號種籽、日本的岩永鈴、中西貴映。


記者：徐嘉華
 

↓立即下載星島頭條App↓

↓立即下載星島頭條App↓

最Hit
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
下星期有颱風形成？ 移動路徑有分歧 一AI 模型料逼近本港？
社會
7小時前
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
陳慧琳全家福激罕曝光 14歲細仔「小籠包」身高超越媽咪 仙氣天后變全家最矮成員
影視圈
6小時前
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
02:06
金秀賢被冤枉？︱韓警申請拘留《橫豎研究所》金世義 證金賽綸生前錄音為AI造假
即時國際
5小時前
信和置業於標普全球《可持續發展年鑑（中國版）2026》中，獲評為「中國企業標普全球可持續發展評估評分最佳1%」，成為房地產管理與開發行業內唯一獲得最高表彰級別的企業。
企業接軌國際可持續發展標準 信和置業穩步實踐綠色營運 將低碳理念融入社區
企業資訊
3小時前
00:54
沙田乙明邨六旬漢廚房墮樓亡 揭事發前曾與21歲子為升學開支爭執拉扯
突發
9小時前
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
01:42
李泳豪再揭鼎爺近況 爆爸爸隱身內幕：要靚仔先見人 預告將於TVB以外平台亮相？
影視圈
9小時前
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
港漂沒睇樓簽臨約950萬買樓 事後感被騙拒成交 反遭業主控告 大律師指買家犯3大錯誤
樓市動向
14小時前
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
大埔巴希雅海灣重慶燒烤易手！ 老闆慘呻單日僅賺$800   網民歸咎2大死因勸新場主借鑑
飲食
2026-05-20 16:58 HKT
「結界級」暴雨狂炸新界北！最癲畫面一帖睇：沙頭角街頭驚現活魚游街 街坊：已經係災害程度｜Juicy叮
00:34
「結界級」暴雨狂炸新界北！最癲畫面一帖睇：沙頭角街頭驚現活魚游街 街坊：已經係災害程度｜Juicy叮
時事熱話
6小時前
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
北區大暴雨｜粉嶺坪輋村港男帶隊「游水」50米返屋企 「當時係好大雨呀，浸到上心口嗰隻」｜Juicy叮
時事熱話
10小時前