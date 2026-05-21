羽毛球｜陳延澤 吳芷柔 從外圍賽殺入大馬大師賽八強

合作了一年的香港混雙組合陳延澤、吳芷柔今日（周四）在馬來西亞大師賽（超級500）的16強爆冷只花了不足半小時以21:9、21:17擊敗世界排第11位的國家代表程星、張馳，首度躋身世世巡賽超級500級別的8強，周五跟泰國老嫩配、世界排名20的Pakkapon Teeraratsakul、Sapsiree Taerattanachai爭入4強。

陳延澤及吳芷柔合作混雙一年，成績節節上升。香港羽總圖

陳延澤及吳芷柔周日在中國寶鷄站奪得亞軍。香港羽總圖

馬來西亞站前，陳延澤及吳芷柔在周日在國內的寶雞大師賽取得亞軍，來到大馬站的超級500級，他們要從外圍賽打起，晉級正賽後先以2:0（21:14、21:19）擊敗東道主給合黃天啟、林秋仙，再在今日的16強對國家隊的程星、張馳，港隊只花了29分鐘以21:9、 21:17取得8強席位。



吳芷柔跟陳延澤合作混雙前，曾跟鄧俊文及李晉熙合作過，俊文在老拍檔謝影雪調理好身體後於去年4月「合體」，芷柔開始於去年5月跟陳延澤合作混雙，這一年來收穫不錯，世界排名由剛合作時的400多位到現在53位，這都歸功於2人在過去一年的成績，包括去年9月印尼大師賽（超級100）取得季軍，這是2人首個世巡賽的混雙季軍。



來到2026年，他們先在3月新加坡國際挑戰賽取得亞軍，再在4月越南國際挑戰賽奪冠，緊接是上周的中國寶雞大師賽的亞軍，今次大馬站更高級別的比賽，且看2人能否闖入準決賽，泰國的女方Sapsiree曾是前世錦賽混雙金牌（2021年）得主，實力不容忽視。

初為人父的伍家朗大馬站首圈不敵法國球手。家朗ＩＧ圖

吳英倫力戰下不敵國家隊的陸光祖。資料圖片



男單方面，剛為人父的伍家朗及師弟吳英倫周三分別在首圈出局，曾於2017年奪本賽冠軍的家朗以16:21、15:21不敵法國的Toma Junior Popov，吳英倫則對國家隊的陸光祖，最終3局下英倫以17:21、21:17、18:21下馬。女雙范嘉茵、尤漫瑩今日以14:21、9:21不敵二號種籽、日本的岩永鈴、中西貴映。



記者：徐嘉華

