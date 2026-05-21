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桌球｜吳安儀相隔７年 重返世一位置

即時體育
更新時間：16:14 2026-05-21 HKT
發佈時間：16:14 2026-05-21 HKT

香港「四眼Cue后」吳安儀相隔7年重返「世一」位置！隨著世界女子桌球錦標賽周二完成後，世界女子桌球更新了最新的世界排名，今季已手執兩冠的安儀以69,500分（計過去兩年成績）重返世界排名第一，中國白雨露（67,750分）及泰國勒查露（Mink Nutcharut）（65,375分）分列第2及第3位。安儀對此表示：「比起7年前第一次做『世一』，今次重返這個位更有意義。」

安儀開心再次位居世界第一位。公關提供
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ＷＷＳ 圖
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今季已手執2面女子桌球賽冠軍的安儀（包括2月比利時桌球錦標賽及3月英國公開賽）今季狀態Top弗，雖然在日前剛結束的世界女子桌球錦標賽4強下馬，但累積過去2年的成績，她有足夠分數攀升至第一位。

白雨露位列世界第2。WWS 圖
白雨露位列世界第2。WWS 圖
ＭＩＮＫ 位列世界第3。ＷＷＳ圖
ＭＩＮＫ 位列世界第3。ＷＷＳ圖
伊雲絲位列世界第4 。WWS圖
伊雲絲位列世界第4 。WWS圖

安儀對上一次擁有「世一」頭銜是2019年4月，期間有不少新晉的球手包括泰國的Mink及國家代表白雨露等進佔世界排名第一。相隔7年重奪「世一」，安儀表示：「比起7年前拿『世一』，現在更加難，因為現今的女子水平高了好多，參賽人數亦多，來自不同國家的新秀都有，競爭好大。」

18歲 的泰國新星Panchaya Channoi 勇奪世界女子桌球錦標賽冠軍。ＷＷＳ 圖
18歲 的泰國新星Panchaya Channoi 勇奪世界女子桌球錦標賽冠軍。ＷＷＳ 圖


她續稱：「其實過去幾年，我都同世界排名第一擦身而過，好幾次只差一場比賽就失了『世一』位，心理上都要調整，所以今次重回『世一』，一點都不容易。」值得一提，本周二出爐的世界女子桌球錦標賽冠軍，是年僅18歲 的泰國新星Panchaya Channoi，她在決賽以6:2大勝12屆世界女子冠軍伊雲絲（Reanne Evans）；在最新世界排名，伊雲絲列世界第４位。


現年35歲 的安儀表示：「我知道要保持『世一』這個位一點也不容易，我都要同一班新晉的後生球員一樣，繼續努力練波去提升自己的技術。」

記者：徐嘉華

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