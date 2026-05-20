帆船｜「帆船界F1」SailGP來年首登陸香港 賽事CEO盼香港站可恆常化舉辦

被稱為「帆船界F1」的「國際帆船大獎賽」（SailGP）首度登陸香港，主辦方週三在M+博物館舉行發佈會，並宣佈香港將作為首站在2027年1月23-24日，在維多利亞港上演連場激戰，SailGP CEO兼聯合創辦人羅素古斯（Russell Coutts)指賽事可為香港吸引海外觀眾，希望可將香港站可以恆常化，並透露已和香港簽約三年。

SailGP首登陸香港 來年1月維港上演

SailGP是其中一項全球頂級帆船盛事，參賽隊伍所使用的F50水翼雙體帆船，最高時速可達每小時100公里，比賽在全球各地設分站，讓觀眾能感受到帆船比賽的激情。而這項有「帆船界F1」之稱的賽事來年1月23-24日將首度登陸香港並作為賽季揭幕戰，將帆船運動的激情帶到維港。 香港旅遊發展局總幹事劉鎮漢在發佈會致辭時表示，賽事獲M+認證，肯定了賽事在各方面的高水準，並指出和SailGP的合作可以為香港提供一個舞台展現獨特的海濱風光以及國際級的款待能力。

SailGP CEO盼香港站恆常化

SailGP CEO兼聯合創辦人羅素古斯表示、賽事一直希望可以到具代表性的地方舉辦，而香港正符合這樣的要求：「香港無疑是一座標誌性城市，擁有維多利亞港，而且城市充滿力和激情，在國際上有一定的聲譽和影響力，我們在主要城市舉辦賽事這也是SailGP一直在做的事，而香港則是賽事在邁出在亞洲的第一步。」

羅素古斯也希望可以將比賽恆常化，並相信可以為香港帶來來自世界各地的觀眾到訪：「就像香港的七欖一樣，它成為了大家在日曆上熟悉的年度賽事，這就是舉辦年度賽事的好處，以歐洲為例每次賽事都有68%來自賽區外的觀眾，因此若賽事恆常化相信可為香港帶來更多遊客欣賞比賽和體驗香港。」他也透露已香港簽約3年，換言之除了明年外2028年和2029年也會有香港站。而紐西蘭隊的彼來爾圖克（Blair Tuke)表示很期待來年可以來到香港比賽，並指維港很狹窄加上高樓林立，相信會是很有挑戰性和困難的一站。

記者/攝影:魏國謙