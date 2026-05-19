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田徑｜陳俊浩400米新手7個月內三破港績 跳高鍾慧欣1米80奪銅

即時體育
更新時間：10:19 2026-05-19 HKT
發佈時間：10:19 2026-05-19 HKT

國內「一帶一路田徑邀請賽暨全國大獎賽（第3站」周一在重慶舉行，22歲 的陳俊浩率先創香港紀錄，他在主項的400米決賽以46秒98刷新他自己保持的香港紀錄位列第5名，這亦是他7個月內第3次刷新400米港績，才跑了這賽項16個月的他是支強心針，他稍後還有400米欄的比賽，期待繼續有好消息。

陳俊浩跑了400米才一年零四個月，已三破港績。香港田總圖
陳俊浩跑了400米才一年零四個月，已三破港績。香港田總圖

一向練110米欄的陳俊浩有見自己的成績不及隊友，教練鄧漢昇建議下轉攻100、200米跑，在去年一月的季前測試賽第一次試跑400米，跑出48秒02，他也說過比預期好，於是開始集中400米及400米欄，成績超乎想像，他先在去年10月香港公開賽以47秒12刷新香港紀錄，打破陳嘉駿保持了10年的紀錄。

陳俊浩稍後還會參加400米欄。香港田總圖
陳俊浩稍後還會參加400米欄。香港田總圖

一個月後，陳俊浩在11月的全運會的400米初賽以47秒09再度創港績，相隔半年後，他已急不及待再展示400米的潛力，周一以46秒98第三度刷新香港紀錄，可喜是他終如願跑入47秒內。

鍾慧欣以1米80奪銅。香港田總圖
鍾慧欣以1米80奪銅。香港田總圖
鍾慧欣獲獎後跟教練團及香港田總代表合照。香港田總圖
鍾慧欣獲獎後跟教練團及香港田總代表合照。香港田總圖

跳高鍾慧欣奪銅  為香港打開「第一屆亞洲跳項錦標賽」獎牌之門

另外，同場舉行的「第一屆亞洲跳項錦標賽」，鍾慧欣在女子跳高以1米80奪得港隊第一面銅牌，隊友張靜嵐以1米75列第9名；2位跳遠主將黃珀恒及陳銘泰分別以7米25及7米17位列第11及第12名。

男子110米欄，香港紀錄保持者張宏峰以13秒94位列第7名，上周在香港錦標賽刷新香港女子400米欄紀錄的馬穎雯，先在400米初賽以58秒36位列總排名第16位，無綠決賽。

記者：徐嘉華

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