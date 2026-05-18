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歐冠聯賽男團｜樊振東狀態欠佳連輸兩場0：3 仍隨薩爾布呂肯奪歐冠聯賽錦標

即時體育
更新時間：19:56 2026-05-18 HKT
發佈時間：19:56 2026-05-18 HKT

歐洲乒乓球球會冠軍聯賽男團決賽周五（17日）在德國上演。薩爾布呂肯球會與法國的尼姆蒙彼利埃球會爭奪冠軍。薩爾布呂肯最終以場數3：2險勝對手，完成四連冠霸業，成為賽事歷史上首支達成這項成就的球隊。不過中國名將樊振東連續兩場狀態不佳，成為今仗焦點。

德國乒乓球球會薩爾布呂肯此前4次打入決賽並取得三連冠。今仗派出樊振東、巴黎奧運男單銀牌得主摩加特及達魯科約基治（Darko Jorgic）上陣。樊振東率先出場，對陣阿歷斯勒邦（Alexis Lebrun），前者以6：11、8：11、9：11直落三局落敗。第二場摩加特以局數3：1擊敗菲歷斯勒邦（Felix Lebrun），第三場達魯科約基治同樣以局數3：1戰勝哈沙德（Antoine Hachard） ，助球會反超前場數2：1。

第四場樊振東再度披甲上陣，對陣菲歷斯勒邦。他狀態依然未見起色，以6：11、11：13、8：11再輸三局，連累球會場數被追成2：2。決勝場摩加特頂住壓力，以3：1擊敗阿歷斯勒邦，助薩爾布呂肯以場數3：2奪冠。摩加特全晚獨取2分，成為贏波功臣。樊振東雖然狀態不佳，但在隊友的幫助下依然捧起首個歐冠冠軍獎盃。

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