劍擊｜FIE最新世界排名出爐 蔡俊彥微跌一級變「世二」 張家朗排第18 何承謙創個人新高

一連8站的FIE世界排名賽周日在上海花劍大獎賽上演最終點後，FIE（國際劍聯）今日（17號）公佈了最後的世界排名，過去10個月位列「世一」位置的蔡俊彥（Ryan）剛在上海站次圈出局，世界排名微跌一級至第2位，第一位由中立國劍手兼上海站冠軍Kirill Borodachev以過去一年累積的總分221分成為新任「世一」；上海站首圈意外出局的「劍神」張家朗微跌至18位，而17歲的何承謙止步16強後，世界排名由原本42位升至個人新高的35位。

Ryan 過去10個月高踞世界排名第一位。FIE圖

家朗今季放慢腳步下，世界排名有升有跌。FIE圖

周日在上海大獎賽16強止步的何承謙，世界排名再創新高，僅位列Ryan及家朗之後。FIE圖

Ryan「世一」王座足有10個月長



Ryan從去年5月連環大爆發（連奪上海大獎賽、亞錦賽、世界賽冠軍）後，從7月底首次升上世界第一至昨日，足足10個月，這期間他參加了全部8站FIE比賽，成績也算不俗，曾奪福岡站及巴黎站一金一銀，Ryan最新的世界排名的總分225分跟，跟中立國劍手Kirill只相差4分，今季還有2站計分賽，包括下月印度新德里亞洲錦標賽及7月香港主辦的世界錦標賽，年終的「世一」誰屬仍是未知數。



家朗今季放慢腳步下仍有2銅在手



基於連續衝了兩屆奧運會金牌，家朗在今季放慢了腳步，8站的FIE比賽，他缺席了去年11月初的西班牙站，其餘7站中他奪得意大利都靈及利馬站大獎牌銅牌，世界排名由季初的第13位在期間有升有跌，最新排名是第18位。

何承謙今季才開始參加成人組FIE 比賽，成績令人留下深刻印象。FIE圖

林浩朗在成人組的FIE比賽也很不錯，下一步目標是突破正賽64強。FIE圖

兩位耀眼「新星」驚喜不絕



港隊中兩位新科世青及世少金牌林浩朗及何承謙，今季才開始參加成人組FIE的世界排名賽，但表現神勇，尤其是17歲的何承謙，去年11月西班站世界盃是他第一站成人組FIE比賽，他已一鳴驚人，從資格賽殺入正賽64強，再打至16強才下馬；今年3月的利馬站，他更躋身入8強，剛結束的上海站，他是一眾港將中成績最好，到16強止步，他的世界排名由季初的148位到現在第35，是Ryan及家朗後，世界排名最高的港將。



19歲 的林浩朗在今季8站FIE成人組比賽中，他共有6站躋身正賽64強，只有2站不入正賽，有點可惜是他始終未突破到64強這關口，在世界排名上進賬不多，暫位列第103位。



港隊完成上海站後將會返港備戰下月印度新德里的亞洲錦標賽，Ryan將以衛冕冠軍身份參賽，何承謙將第一次出戰這項成人組的亞洲區比賽。



記者：徐嘉華

