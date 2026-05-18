桌球｜吳安儀闖世錦賽4強 今日下午5時撼英格蘭名將伊雲絲爭奪決賽席位
更新時間：15:28 2026-05-18 HKT
發佈時間：15:28 2026-05-18 HKT
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香港「四眼Cue后」吳安儀在世界女子桌球錦標賽再顯實力。這位三屆世錦賽盟主在東莞常平過關斬將，生涯第8次殺入這項賽事4強。吳安儀將於今天（18日）下午5時與12屆世界冠軍英格蘭傳奇女將伊雲絲（Reanne Evans）爭奪決賽席位。
曾在2018年捧起世錦賽冠軍獎盃的吳安儀在小組賽表現強勢，4戰全勝且不失一局，以首名姿態出線32強。她在首圈先以3：2險勝中國的李碧涵，次圈再以3：1淘汰泰國名將絲里帕蓬（Baipat Siripaporn） 。隨後吳安儀以4：2險勝17歲的中國新星劉子鈴 ，前者繼2018年奪冠後再次殺入4強。今日（18日）下午5時，世界排名第2的吳安儀將在準決賽將與英格蘭球手伊雲絲爭奪決賽席位 。
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