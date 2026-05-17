學界羽毛球精英賽｜拔萃男書院決賽大勝喇沙 實現「五連霸」

全港學界精英羽毛球（團體）比賽的男子組決賽，由兩間「宿敵」學校拔萃男書院對喇沙書院，結果男拔萃以大分3:0勝出，順利取得「五連霸」，為學校爭得第一分的中五生林言滔在落後3:11下一分分追上，最終以22:20反勝喇沙的潘曉朗，賽後他以NBA偶像Stephen Curry指著手指的慶祝手勢指向觀眾席，他表示：「這個可能是我代表男拔的last dance，所以想以特別方式慶祝。」此場勝場亦是他的安慰獎，彌補他日前剛被終此的體院青年軍合約。

衛冕的拔萃男書院在第一場男單比賽，派出中五的林言滔先出場，但慢熱的他在初賽已被拉開3:11，小休後一分分追上至反勝，他談到當時心態時說：「換著是以前的我在大比分落後下，會很快輸這場比賽，但今日想到可能是自己最後一次代表男拔比賽，所以不想放棄，就算贏不到，也想盡量發揮自己水平。」林言滔表示自己有機會會提前升讀大學，所以明年未必會在男拔讀書。

拔萃男書院的功臣陳以熙，他負責雙打及單打比賽。徐嘉華攝

拔萃男書院贏波後開心叫口號。徐嘉華攝

男子組冠軍 : 拔萃男書院

接著上場的的雙打陳以熙、陳日信打得較為輕鬆，以21:11大勝喇沙對手蘇卓言、梁天朗，令男拔領先大分2:0，只要再拿一分就可實現「五連冠」。緊隨進行的單打比賽，港青代表陳以熙繼續上場對喇沙的陶諾，中三的陳以熙的體力沒受到太大影響，以21:10為男拔奠勝。

男子組亞軍 : 喇沙書院

已手執精英賽個人賽季軍的陳以熙賽後表示：「我們贏在大家心中都有一團火，好希望拿到這項冠軍，為拔萃爭光。」

男子組季軍戰由福建中學以大分3:0勝皇仁書院。

女子組冠軍 : 香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學。徐嘉華攝

女子組亞軍 : 拔萃女書院

女子組冠軍由香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學以大分3:0勝衛冕的拔萃女書院，季軍由協恩中學以3:0勝德望學校。