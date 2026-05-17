學界羽毛球精英賽｜浸大附屬王錦輝中小學挫女拔 首奪女團后冠
更新時間：18:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:43 2026-05-17 HKT
發佈時間：18:43 2026-05-17 HKT
全港學界精英羽毛球（團體）男、女子組冠軍戰，今日(17日)在啟德體育園習藝坊上演。率先完成的女子組冠軍戰，擁有多位港青代表的香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學以總場數3:0擊敗爭取3連霸的拔萃女書院，首次奪得精英賽的團體賽后冠。
浸大附屬王錦輝中小學擁多名港青代表
香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學於精英賽的最佳成績，是過去3屆位列季軍，今屆她們表現神勇，周六先在四強戰以場數3:2擊敗德望學校。周日的決賽，她們對爭取三連冠的拔萃女書院，王錦輝中小學先派出彭皚淇對女拔的朱紀縈，前者輕鬆以21:9先拔頭籌。
陳鵬妮連贏雙打及單打
隨後的雙打賽王錦輝以兩位香港青年軍代表、中三的陳鵬妮及中一的周雯慈出戰，二人在青年軍時也曾合作，她們合力以21:13擊敗女拔的施幸兒及陳心怡，場數領先2:0。15歲的陳鵬妮之後再出戰單打，以21:15擊敗陳心怡，香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學總場數贏3:0，首次贏得羽毛球精英賽團體賽后冠。
首次奪女團后冠 粉碎女拔三連霸美夢
陳鵬妮今個學年由拔萃女書院轉校至王錦輝，就為學校奠勝首次奪冠，賽後興奮得瞓地慶祝。被問到比賽時可有些內心的爭扎，戴著黑色框眼鏡打波的鵬妮表示：「不會的，上場打波就將自己最好的打出來。」
記者、攝影：徐嘉華
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