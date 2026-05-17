上海花劍大獎賽｜ 何承謙16強止步成績最佳 蔡俊彥未能衛冕 家朗首圈止步

今季花劍最後一站FIE（國際劍聯） 世界排名賽周日（17日）在上海上演大獎賽，6位香港男花劍手由早上9時起陸續亮相64強淘汰賽，「世一」兼衛冕冠軍蔡俊彥（Ryan）打頭陣對世界排名77位的德國劍手Luis Klein，結果順利以15:5大勝對手，率先闖入32強；可惜上屆銅牌得主張家朗意外首圈下馬。

蔡俊彥的衛冕之路有個好開始。FIE圖

張家朗在上海站往績不俗，曾是2024年冠軍，去年位列季軍，可惜今屆意外首圈出局。FIE圖

何承謙首圈打出驚喜。FIE圖



香港今站共派出12位男花劍手參賽，除了「世一」Ryan及排名第13的「劍神」張家朗直入今日正賽外，其餘在周五先參加小組資格賽，結果吳諾弘及3位現任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承謙及鄭鐵男悉數過關入正賽。

(15:15)

16強中唯一港將何承謙，與國家隊新星曾昭然爭奪8強位。何承謙未能延續上圈淘汰日本猛將飯村一輝的氣勢，力戰下輸9:15，未能繼今年3月的花劍大獎賽利馬站後，再次殺入國際劍聯排名賽8強。然而這名17歲港將今季第3度入排名賽16強，已經有交代。

6位港將在今站比賽已全部出局，張家朗、吳諾弘、鄭鐵男和林浩朗首圈下馬；衛冕的蔡俊彥就在32強上步。

(13:00)

蔡俊彥（Ryan）在32強對日本世界排名83位的西藤俊哉，2人對上一次對壘是2019年的亞錦賽，當時Ryan負11:15；相隔7年再遇，Ryan雖然挾「世一」及應屆世界冠軍頭銜，但對西藤俊哉未能發揮應有水平，以6:15見負，衛冕之路提早結束。

何承謙落後7:11 到追平12:12 到落後13:14 下返勝對手



應屆世少金牌得主、世界排名42的何承謙在32強對世界排名第10的日本名將飯村一輝，港將曾在初段落後1:5，他一分分追上至6:8、7:11後在尾段連追5分至12:12，最終在「決一劍」下穩住陣腳，以15:14獲勝，今季第3次殺入FIE世界排名賽16強。





（10:20）



剛完成了上海大獎賽的64強賽事，Ryan率先擊敗世界排名77位的德國劍手Luis Klein，為其衛冕之途開個好頭。下一圈將對日本世界排名83的西藤俊哉，這位劍手曾於2017年奪世錦賽的個人賽銀牌，根據往績紀錄，最近一次2人對壘是2019年的亞錦賽，當時Ryan輸11:15。



同樣通過64強的還有年僅17歲的應屆世少冠軍何承謙，他跟應屆全運銀牌得主鄒天一對壘，結果以15:10取勝，躋身次圈將挑戰日本世界排名第10的飯村一輝。

值得一提，若Ryan及何承謙順利晉級，有機會在8強「內訌」。

港隊4人提早首圈出局 家朗決一劍下馬



可惜是世界排名13位的「劍神」張家朗挾2024年本賽金牌以及去年銅牌得主，可惜在首圈跟日本的世界排名30位兼2024巴黎奧運團體金牌成員之一的永野雄大對壘，可惜在「決一劍」下以14:15敗陣，遭遇「一輪遊」。



同樣遭「一輪遊」的還有師弟吳諾弘以及2022年世少金牌的鄭鐵男，世界排名36位的諾弘對世界排名88的美國劍手Chase Emmer，港將以5:15下馬；同樣首圈出局的還有2022年世少金牌鄭鐵男，面去世界排名273位的南韓對手SEO Yechan，在力戰下以12:15落敗。



應屆世青銀牌林浩朗在首圈對世界排名第3兼上屆世錦賽銀牌得主的中立國劍手Kirill Borodachev，結果以5:15無緣晉級。



蔡俊彥是本賽的衛冕劍手，今年有個好開始。FIE圖

吳諾弘。FIE圖

鄭鐵男曾是2022年世少冠軍。FIE圖

林浩朗。FIE圖