日本盃場地單車賽｜港隊第一站奪1銀4銅 李思穎獨攬3面獎牌

一連兩站的日本盃場地單車賽周四在靜岡縣伊豆單車館展開，港隊在首站日本盃I 共奪得1銀4銅，功臣包括「小女車神」李思穎（Ceci）一人包辦3面獎牌，包括周五在主項全能賽的銀牌，在4個賽項中，她從初段總排名第8追至銀牌，只輸給東京奧運全能賽金牌、亦是Ceci的偶像 - 梶原悠未；展望未來兩天日本盃II，Ceci表示：「希望能延續今日的表現，更想挑戰偶像，雖然好難，但想嚐試。」

Ceci（左）開心奪全能賽銀牌，金銀得主是Ceci偶像梶原（中）、銅牌得主是內野艷和（右）。Japan Cycling Federation

港隊派出多名長、短組的場地單車代表出戰日本盃，賽事在今年9月愛知名古屋亞運的場地舉行，吸引中國、南韓、馬來西亞、香港、澳洲等車手參加，東道主日本更是重兵出擊。

朱浚瑋（右）首天奪淘汰賽銅牌。Japan Cycling Federation

朱浚瑋（右一）及曹棨光（右二）奪男子麥迪遜賽銅牌。Japan Cycling Federation

朱浚瑋兩牌在手

港隊在首天的比賽，先有男、女子淘汰賽取得銅牌，功臣是男子組的朱浚瑋及女子組的Ceci，到次天的比賽，他們一日兩戰，同是奧運項目的麥迪遜賽及全能賽；朱浚瑋夥拍曹朱浚合力奪得銅牌，而Ceci夥拍梁穎儀同樣奪銅，頭兩名都是日本奪得。

來到Ceci主項的全能賽（共4個賽項），她先在捕捉賽取得第4名，但在隨後的配速賽擺了個烏龍下以第9名完成，當時總排名位列第8位，幸好在隨後的淘汰賽以第2名完成，總排名升至第4位，到最後一項的記分賽成功衝到23分（包括最後一圈的分雙計），最終以4項總分117分奪銀、梶原悠未以129分奪金、銅牌是日本勁敵之一的內野艷和（113分）。

Ceci跟梁穎儀（右一）合作的麥迪遜取得銅牌。Japan Cycling Federation

Ceci在首天比賽奪得淘汰賽的銅牌，金牌是內野艷和（中）、亞軍是國家代表陳凝（左）Japan Cycling Federation。

Ceci：今日都好開心

Ceci提到捕捉賽擺的烏龍時說：「今日在配速出錯，對我是一個好的經驗，我以為自己有一分在手，怎知原來沒有，這提醒我以後不可以太大安旨意，下次要睇好分板及裁判的手勢；最後一個項目 - 記者分，是今日做得不錯的一部份，以往自己拿的分不算多，但今日基本上大部份衝分，自己都有參與到，亦要多謝隊友梁穎儀，在最後一個雙計的衝刺分，她幫我手，帶一帶我，令我最後拿到10分，因此升至最終的第2位，總的來說，今日都好開心。」朱浚瑋在男子全能賽得第5名。

記者：徐嘉華