上海花劍大獎賽｜香港男花共6人亮相周日個人賽

今季花劍最後一站FIE世巡賽周五起在上海進行大獎賽，香港共派出12位男子花劍參賽，除了「世一」兼衛冕冠軍蔡俊彥（Ryan）及排名第13的「劍神」張家朗直入周日正賽外，其餘10位周五在小組賽過關斬將，結果吳諾弘以及3位現任及前世青/世少金牌得主林浩朗、何承謙及鄭鐵男悉數過關入正賽，17歲的承謙更雙喜臨門，首次入選下月成人組亞洲劍擊錦標賽參賽名單。

兩位應屆世青及世少冠軍林浩朗(右)及何承謙(左) 齊入上海站正賽。資料圖片

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何承謙今季六入FIE世界排名賽正賽

應屆世少金牌得何承謙在上海大獎賽狀態不錯，在小組6戰錄得5勝1負、總排名第8直入周日的64強淘汰圈，他雖然年紀輕輕，去年（即2025-2026年賽季）才開始參加FIE成人組的比賽，但戰績亮麗，在這個賽季跟Ryan及家朗等師兄們一齊參加FIE的7站世界排名賽，他只有2站不入正賽，還曾於利馬站入到8強、西班牙站也入到16強），世界排名由開季的148位跳升至現在的第42位，絕對是香港劍壇「新勢力」；承謙在周日正賽的64強，將對應屆全運會銀牌得主鄒天一。

伊斯坦堡世界盃銅牌陣容戰下月亞錦賽，左起蔡俊彥、何承謙、張家朗及梁千雨。FIE圖

梁千雨在上海只差一圈未能入正賽。FIE圖

本月初伊斯坦堡世界盃團體賽銅牌班底戰亞錦賽

喜上加喜，是香港劍總周五宣佈下月19至24日假印度新德里舉行的亞洲錦標賽，何承謙憑國際賽及本地賽的成績位列香港男花排名榜第3位，第一次獲得成人組亞錦賽資格，他將與Ryan、家朗及梁千雨一齊踏上亞錦賽之路，這個組合正是本月初伊斯坦堡世界盃團體銅牌班底。

在最新公佈的亞錦賽名單，共有24人參加3個劍種的個人賽及團體賽，上屆Ryan神勇奪得個人賽金牌，今屆無論是男花個人及團體都值得期待。

蔡俊彥是上海站衛冕冠軍。FIE圖

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家朗在上海站有不錯的往績，曾於2024年奪金及去年奪銅。FIE圖

4名男花劍手突圍資格賽

說回上海大獎賽的資格賽，同樣從小組資格賽躋身正賽的有應屆世青金牌得主、世界排名106位的林浩朗，他在小組表現失準，錄得3勝3負要打資格淘汰賽，並先後以15:10及15:14擊敗英國（David Williams）及國家隊劍手（Liu Boran）入正賽，浩朗因為暫時在男花排名第6，未能獲得亞錦賽資格，但才19歲的他未來還有很多參加亞錦賽的機會。

2022年奪世少金牌的鄭鐵男在今仗小組賽錄得4勝2負，在資格淘汰賽先後擊敗烏茲別克的Ilyas Molina及中立國劍手Pavel Puzankov，今季第一次躋身正賽圈。

世界排名36的吳諾弘今季表現不俗，連同今站，他已是第4站入到正賽圈，他在小組賽以5勝1負、總排名第14直入正賽。

蔡俊彥及張家朗曾包辦過去兩屆上海站金牌

去年在上海站大爆發奪冠的Ryan，現仍高踞世界排名第一，他將於首圈對世界排名77位的德國劍手Luis Klein，而世界排13的家朗在上海這站有不俗的往績，包括2024年金牌及去年銅牌，他在今年首圈將對日本世界排名30的永野雄大，後者是2024巴黎奧運其中一位團體金牌成員。

記者：徐嘉華