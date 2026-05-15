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網球｜冼拿強勢闖意網4強 大師賽32連勝打破祖高域記錄

即時體育
更新時間：12:38 2026-05-15 HKT
發佈時間：12:38 2026-05-15 HKT

意大利網球「一哥」兼世一的冼拿(Jannik Sinner)最近在羅馬，主場出擊「意大利網球公開賽」，在8強以直落6:2和6:4輕取盧比利夫(Andrey Rublev)，強勢闖入4強賽，同時他亦將自己的大師賽連勝記錄延長至32連勝，成功超越祖高域(Novak Djokovic)創大師賽最長連勝記錄。

冼拿大師賽32連勝創記錄

冼拿8強在有主場加持下，表現十分強勢，在對上盧比利夫亦未有受到太大挑戰，在僅耗時約一個半鐘下便以6:2和6:4，總局數2:0橫掃盧比利夫，冼拿在4強將面對美韋迪夫(Daniil Medvedev)，繼續嘗試衝擊意網自1976年巴拿塔(Adriano Panatta)後首位意大利人本土套冠。今場勝仗後冼拿亦將自己在大師賽的連勝改寫為32場，超越祖高域在2011年所締造的31連勝，書寫新記錄，冼拿賽後表示：「我不是為了記錄而打波，我只想寫下自己的故事，但能創下這樣的成就對我而言意義重大。」冼拿的連勝開始於去年11月的巴黎大師賽，他的上場落敗已經要追溯到同年10月的上海大師賽。
 

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