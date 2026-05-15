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東莞世界女子桌球錦標賽｜吳安儀小組賽不失一局首名出線周六淘汰賽

即時體育
更新時間：07:07 2026-05-15 HKT
發佈時間：07:07 2026-05-15 HKT

香港「四眼Cue后」吳安儀現正在東莞參加世界女子桌球錦標賽，近月狀態大勇的 她周四晚完成小組賽後，以不失一局錄得4戰4勝，肯定以小組首名出線周六展開的32強淘汰賽，冀能重奪失落了五屆的冠軍寶座。

大會宣傳海報。WWS FB圖
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WWS FB圖
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吳安儀在小組賽不失一局完成4場比賽。WWS FB圖
吳安儀在小組賽不失一局完成4場比賽。WWS FB圖

香港隊今次派出17位桌球女將參加，被寄予厚望的安儀在今年2月及3月分別奪得比利時女子桌球錦標賽及英國女子桌球公開賽的冠軍，狀態不容懷疑，來到世界女子桌球錦標賽的小組賽，安儀未逢敵手，全部以3:0擊敗同組4位國內的選手，其中一場對蒙古的Ariunaa Baatar時，安儀曾打出一Cue 83度，是截至周四，是第2高的度數，前世界冠軍、泰國的Mink Nutcharut，她曾打出一Cue 89度。

白雨露是上兩屆的冠軍。WWS FB圖
白雨露是上兩屆的冠軍。WWS FB圖

曾於2015、2017及2018奪得世界女子桌球錦標賽冠軍的安儀，在過去5屆都未能打入決賽；周五是最後一天的小組賽，安儀可以休息一天，在周六淘汰賽再一展身手。

香港今仗派出多人到東莞比賽。黃SIR FB 圖
香港今仗派出多人到東莞比賽。黃SIR FB 圖

在17位港將中，有4位年齡介乎9歲至14歲的U14新力軍，港隊教練之一的黃德華（Alan）表示：「因為賽事在東莞舉行，從香港來這裡好方便，所以我們想給多些機會這班小朋友參加大型賽事，從中吸收經驗。」

 

4位U14新力軍包括9歲的陳芸曦、12歲的劉心怡（2025年U21第二站及第三站冠軍、今年U21第一站亞軍）、13歲 的陳立言（今年U21第一站冠軍）及14歲的蔡欣彤（今年U21第一站季軍）。陳立言更與12屆世界女子桌球冠軍、英格蘭名將伊雲絲（Reanne Evans）同組，雖然在小組以0:3不敵Reanne，但對年紀輕輕的她來說，是一次難得的經歷。

衛冕冠軍白雨露。WWS FB圖
衛冕冠軍白雨露。WWS FB圖
12屆世界冠軍伊雲絲。WWS FB圖
12屆世界冠軍伊雲絲。WWS FB圖
上屆亞軍MINK。WWS FB圖
上屆亞軍MINK。WWS FB圖

陳芸曦是今屆賽事年紀最細的參賽球手，但表現有板有眼，更在小組跟國內的 Bu Tianyi對壘時，在對方身上拿下一局；劉心怡亦跟世界排名第5的英格蘭球手Rebecca Kenna 同組，亦在對方手上拿下了2局，打足5局下才以2:3下馬。

記者：徐嘉華

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