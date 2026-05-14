泰國羽毛球公開賽｜「鄧謝配」力戰下提早16強出局 李卓耀上半年三負石宇奇

曾兩度躋身泰國羽毛球公開賽（超級500）準決賽的香港混雙組合鄧俊文、謝影雪，周四在同一個比賽的16強未能更進一步，他們在62分鐘力戰下，以21:17、15:21、21:18反負日本世界排名18的霜上雄一、保原彩夏，提早出局，同樣16強止步的還有男單李卓耀及2支女雙組合楊雅婷、楊霈霖以及呂樂樂、曾曉昕。

鄧俊文及謝影雪曾兩入泰國站4強，可惜今屆16強止步。資料圖片

世界排名第8的「鄧謝配」賽前被寄予厚望，他們曾於2019年及去年的泰國公開賽曾入過準決賽，周四16強對日本這對組合， 港隊先贏21:17，第2局對手一開始已勢不可擋，由頭帶到尾，港隊以15:21被對手扳平；到決勝局，體力下降的「鄧謝配」在初段曾落後7分，到中後段開始發力，將比分拉近至只有2分差距至17:19，可惜對方把握機會多拿一分至決勝分，最終港隊以18:21下馬；俊文及阿雪曾於今年一月印度站同以0:2不敵這對日本組合。

李卓耀跟石宇奇在2026年頭5個月已對過三次。資料圖片

男單李卓耀在16強遇上「世一」石宇奇，今仗是雙方第16次碰頭，阿耀的對壘戰果是5勝10負，今仗也未能扭轉形勢，以16:21、11:21敗陣，是他近5個月內連負這位國家隊猛將。

女雙方面，八號種籽的「雙楊配」楊雅婷、楊霈霖對世界排名196位的日本年長組合廣田彩花、櫻本絢子，可惜以14:21、16:21不敵對手；隊友呂樂樂、曾曉昕同一圈對中華台北的林芷均及應屆世大運混雙金牌的楊筑云，港隊在力戰下以17:21、21:18、13:21敗陣，港隊亦全數在泰國公開賽出局。

記者：徐嘉華