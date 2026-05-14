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習特會｜白宮：一致同意伊朗不能有核武 中方反對霍爾木茲收通行費

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更新時間：19:13 2026-05-14 HKT
發佈時間：19:13 2026-05-14 HKT

白宮發布「習特會摘要，表示美國總統特朗普（Donald Trump）與中國國家主席習近平今天在北京進行「良好」的會談，中美一致同意伊朗絕不能擁有核武。不過，有關習近平稍早提到的台灣問題，白宮聲明未有提及。

白宮一名官員表示：「總統特朗普與中國國家主席習近平舉行良好會晤」，「雙方討論了加強兩國經濟合作途徑，包括擴大美國企業進入中國市場的管道，增加中國對美國產業的投資，許多美國大型企業領導人也加入會談部分環節」。

相關新聞：習特會︱習近平：構建「建設性戰略穩定關係」作為中美關係新定位

這名白宮官員說，雙方一致認為，霍爾木茲海峽必須保持開放，以保障能源自由流通。習近平更明確表示：「中方反對霍爾木茲海峽軍事化與任何徵收海峽通行費的企圖，也有意採購更多美國石油，以降低中方日後對於霍爾木茲海峽的依賴，兩國均認為伊朗永遠不能擁有核武」。

相關新聞：習特會︱中美兩邊會談陣容強大 一文睇清兩國參與官員名單

官員指出，習近平和特朗普皆強調「對於遏止芬太尼前驅物流入，美國這方面必須有所進展」，也要增加中方對於美國農產品採購。

不過，中國外交部發布的會談紀要幾乎沒提伊朗戰爭，僅稱「中美兩國元首就中東局勢、烏克蘭危機、朝鮮半島等重大國際和地區問題交換意見」。

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