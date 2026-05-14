賽車｜區天駿WEC比利時站封王 成首位奪世錦賽分站冠軍的香港車手
發佈時間：09:00 2026-05-14 HKT
香港賽車運動員區天駿 (Antares Au) 聯同隊友 Marvin Kirchhöfer 及 Thomas Fleming，在剛剛結束的 FIA 世界耐力錦標賽 (FIA WEC) 第二站於比利時斯帕舉行的比賽成功克服障礙上演驚天大逆轉，為 Garage 59 車隊奪得隊史首個 WEC 世錦賽 LMGT3 組別冠軍。
比利時的斯帕賽道對區天駿與 Garage 59 而言並不陌生，Antares 曾在 2023 年的斯帕 24 小時耐力賽中勇奪銅盃冠軍，而車隊亦曾於 2025 年在同一賽事為麥拿倫奪得排頭位資格。然而，他們這次出戰斯帕卻需面對全新的挑戰，因為這是區天駿首次於斯帕賽道駕駛麥拿倫賽車，亦是 Garage 59 首次以 LMGT3 賽車規格出戰 WEC 斯帕站。
由於上仗在意大利站遇上發電機故障，令 10 號麥拿倫賽車與冠軍失諸交臂，為他們出戰比利時站比賽增添不確定性。麥拿倫廠方在確定 2026 年版本發電機的設計問題後，為比利時站賽事準備好一套技術更新方案。儘管如此，團隊對這次更新的信心依然有限，因為改良後的零件尚未進行過任何一場長距離耐力賽的試驗。隨後，另一項技術問題亦困擾著這個比賽週末。從第一節自由練習賽初期開始，10 號麥拿倫賽車的轉向系統出現問題。此問題在斯帕賽道的高速路段上尤其嚴重，車隊需要即時研究解決方案，導致車手們損失週四的大部分練習時間。雖然車隊趕及在排位賽前落實臨時替代方案，但區天駿在缺乏練習時間的情況下匆忙上陣，最終於排位賽上僅取LMGT3 組別的第 15 位，與車隊上仗在 WEC 意大利站所奪得的頭名位置形成強烈對比。
正賽於 5 月 9 日當地時間下午 2 時展開，區天駿負責起步的第一棒。然而，他旋即要面對比賽初段的大混戰，多部 LMGT3 賽車牽涉入意外、碰撞及受罰，而 Antares 所駕駛的 10 號麥拿倫賽車則乘勢穩步攀升名次。這名港將於初段與兩部 Manthey 車隊的保時捷賽車進行激烈纏鬥，憑藉他對保時捷在斯帕賽道性能表現上的了解，區天駿成功超越兩車。按照車隊賽前部署，區天駿在起步後會連續駕駛兩個賽段；在他第二個賽段中，賽車的轉向系統再次出現問題。儘管如此，區天駿迅速調整他的駕駛風格，並以第 9 位完成他的兩個連續賽段。
隨著戰況演變，比賽出現更多意外與判罰，令場上排名重組。隨後接棒的 Thomas Fleming 跑出整場比賽中最關鍵的一個賽段，令他們的名次攀升至第 2 位，與領先的法拉利對手的差距縮窄至僅餘數秒。
比賽的決定性時刻發生在最後一輪的進站加油環節上。Garage 59 的 10 號賽車在壓力下完美執行整個進站程序，成功在維修道上縮短與領先對手 21 號法拉利賽車的距離；這股壓力迫使 21 號法拉利的後勤團隊作出冒險決定，在 10 號麥拿倫駛近之際強行釋放賽車，導致 21 號法拉利直接切入 10 號麥拿倫的前行路線上。賽會隨即對此舉動進行即時覆核，且判定為「不安全釋放」(unsafe release) ，並迅速於賽事期間對 21 號法拉利賽車發出 5 秒的加時判罰。10 號麥拿倫在掌握此優勢後，餘下賽程只緊隨在 21 號法拉利賽車其後衝線，即足以確保能夠反超對方，順利奪得比利時站的冠軍寶座。
這次比利時站的勝仗，為 Garage 59 車隊走出上站失利的陰霾：這不僅是該車隊的首個 WEC 世錦賽分站冠軍，對區天駿而言亦是一個重要的成就，他成為首位贏得 WEC 世錦賽的香港車手。這場勝利是在經歷技術故障、練習時間受限、以及在一場混亂戰局中取得，突顯出 10 號賽車團隊的堅毅鬥志，並為他們出戰下月舉行的 WEC 世錦賽第三站，法國利曼 24 小時耐力賽 (24 Hours of Le Mans) 注入強心針。
區天駿奪得冠軍後表示對於香港運動員而言，這是一個無比自豪的時刻，並終於有香港賽車手能夠站上世界錦標賽分站的最高位置，並說：「我將這份成就歸功於多年來啟發與支持我的每一個人，以及我所屬的 Garage 59 車隊的隊友、工程師和全體後勤成員。我衷心希望每個人將來都能在屬於自己的舞台上，以自己的方式去經歷我今天的這份感受。」他亦補充表示：「我們的工作尚未完成。面對更長距離的賽事，目前我們的賽車在可靠性上仍未算完美，下個月的利曼大賽將會是我們的極限考驗。接下來，還有大量的研發與準備工作。但我們會帶著最強的動力與經驗繼續衝刺。請繼續支持我們。」