賽車｜區天駿WEC比利時站封王 成首位奪世錦賽分站冠軍的香港車手

香港賽車運動員區天駿 (Antares Au) 聯同隊友 Marvin Kirchhöfer 及 Thomas Fleming，在剛剛結束的 FIA 世界耐力錦標賽 (FIA WEC) 第二站於比利時斯帕舉行的比賽成功克服障礙上演驚天大逆轉，為 Garage 59 車隊奪得隊史首個 WEC 世錦賽 LMGT3 組別冠軍。



區天駿WEC比利時站封王。公關圖片

Garage 59 車隊奪得隊史首個 WEC 世錦賽 LMGT3 組別冠軍。公關圖片

比利時的斯帕賽道對區天駿與 Garage 59 而言並不陌生，Antares 曾在 2023 年的斯帕 24 小時耐力賽中勇奪銅盃冠軍，而車隊亦曾於 2025 年在同一賽事為麥拿倫奪得排頭位資格。然而，他們這次出戰斯帕卻需面對全新的挑戰，因為這是區天駿首次於斯帕賽道駕駛麥拿倫賽車，亦是 Garage 59 首次以 LMGT3 賽車規格出戰 WEC 斯帕站。



由於上仗在意大利站遇上發電機故障，令 10 號麥拿倫賽車與冠軍失諸交臂，為他們出戰比利時站比賽增添不確定性。麥拿倫廠方在確定 2026 年版本發電機的設計問題後，為比利時站賽事準備好一套技術更新方案。儘管如此，團隊對這次更新的信心依然有限，因為改良後的零件尚未進行過任何一場長距離耐力賽的試驗。隨後，另一項技術問題亦困擾著這個比賽週末。從第一節自由練習賽初期開始，10 號麥拿倫賽車的轉向系統出現問題。此問題在斯帕賽道的高速路段上尤其嚴重，車隊需要即時研究解決方案，導致車手們損失週四的大部分練習時間。雖然車隊趕及在排位賽前落實臨時替代方案，但區天駿在缺乏練習時間的情況下匆忙上陣，最終於排位賽上僅取LMGT3 組別的第 15 位，與車隊上仗在 WEC 意大利站所奪得的頭名位置形成強烈對比。

區天駿和隊友在比賽過程中克服眾多困難。公關圖片

今場麥拿倫戰車換上全新發電機。公關圖片

正賽於 5 月 9 日當地時間下午 2 時展開，區天駿負責起步的第一棒。然而，他旋即要面對比賽初段的大混戰，多部 LMGT3 賽車牽涉入意外、碰撞及受罰，而 Antares 所駕駛的 10 號麥拿倫賽車則乘勢穩步攀升名次。這名港將於初段與兩部 Manthey 車隊的保時捷賽車進行激烈纏鬥，憑藉他對保時捷在斯帕賽道性能表現上的了解，區天駿成功超越兩車。按照車隊賽前部署，區天駿在起步後會連續駕駛兩個賽段；在他第二個賽段中，賽車的轉向系統再次出現問題。儘管如此，區天駿迅速調整他的駕駛風格，並以第 9 位完成他的兩個連續賽段。



隨著戰況演變，比賽出現更多意外與判罰，令場上排名重組。隨後接棒的 Thomas Fleming 跑出整場比賽中最關鍵的一個賽段，令他們的名次攀升至第 2 位，與領先的法拉利對手的差距縮窄至僅餘數秒。



比賽的決定性時刻發生在最後一輪的進站加油環節上。Garage 59 的 10 號賽車在壓力下完美執行整個進站程序，成功在維修道上縮短與領先對手 21 號法拉利賽車的距離；這股壓力迫使 21 號法拉利的後勤團隊作出冒險決定，在 10 號麥拿倫駛近之際強行釋放賽車，導致 21 號法拉利直接切入 10 號麥拿倫的前行路線上。賽會隨即對此舉動進行即時覆核，且判定為「不安全釋放」(unsafe release) ，並迅速於賽事期間對 21 號法拉利賽車發出 5 秒的加時判罰。10 號麥拿倫在掌握此優勢後，餘下賽程只緊隨在 21 號法拉利賽車其後衝線，即足以確保能夠反超對方，順利奪得比利時站的冠軍寶座。



香港賽車運動員區天駿聯同隊友於比利時斯帕舉行的比賽成功克服障礙上演驚天大逆轉。公關圖片

今站冠軍為他們出戰下月舉行的 WEC 世錦賽第三站，法國利曼 24 小時耐力賽注入強心針。 公關圖片

這次比利時站的勝仗，為 Garage 59 車隊走出上站失利的陰霾：這不僅是該車隊的首個 WEC 世錦賽分站冠軍，對區天駿而言亦是一個重要的成就，他成為首位贏得 WEC 世錦賽的香港車手。這場勝利是在經歷技術故障、練習時間受限、以及在一場混亂戰局中取得，突顯出 10 號賽車團隊的堅毅鬥志，並為他們出戰下月舉行的 WEC 世錦賽第三站，法國利曼 24 小時耐力賽 (24 Hours of Le Mans) 注入強心針。

區天駿奪得冠軍後表示對於香港運動員而言，這是一個無比自豪的時刻。公關圖片

區天駿奪得冠軍後表示對於香港運動員而言，這是一個無比自豪的時刻，並終於有香港賽車手能夠站上世界錦標賽分站的最高位置，並說：「我將這份成就歸功於多年來啟發與支持我的每一個人，以及我所屬的 Garage 59 車隊的隊友、工程師和全體後勤成員。我衷心希望每個人將來都能在屬於自己的舞台上，以自己的方式去經歷我今天的這份感受。」他亦補充表示：「我們的工作尚未完成。面對更長距離的賽事，目前我們的賽車在可靠性上仍未算完美，下個月的利曼大賽將會是我們的極限考驗。接下來，還有大量的研發與準備工作。但我們會帶著最強的動力與經驗繼續衝刺。請繼續支持我們。」

