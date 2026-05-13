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泰國羽毛球公開賽｜李卓耀首圈順利過關 下一圈對「世一」石宇奇

即時體育
更新時間：18:19 2026-05-13 HKT
發佈時間：18:19 2026-05-13 HKT

香港羽毛球男單代表伍家朗上月底初為人父，缺席本周泰國公開賽（超級500），他表示將於下周大馬大師賽「復出」，家庭有了新成員，家朗說：「我會打得更拼搏，希望作為阿仔的榜樣。」而師弟李卓耀及吳英倫在泰國命運各異，大家都是對丹麥球手，阿耀順利通過首圈，英倫則不敵世界排名第3兼上屆亞軍安東臣（Anders Antonsen)。

伍家朗上月底榮升人父，他表示BB仍未有中文名。伍家朗Ig圖
伍家朗上月底榮升人父，他表示BB仍未有中文名。伍家朗Ig圖

 

伍家朗Ig圖
伍家朗Ig圖
小Boris這一身羽毛球裝扮十分趣緻可愛。伍家朗Ig圖
小Boris這一身羽毛球裝扮十分趣緻可愛。伍家朗Ig圖
家朗選了2016年香港超級賽的金牌放在BB 身旁。伍家朗Ig圖
家朗選了2016年香港超級賽的金牌放在BB 身旁。伍家朗Ig圖

香港各將自上初戰罷寧波亞洲錦標賽後，集中在體院練兵後到本周一連幾站亞洲之旅再度出擊，世界排名30位的家朗由於撞正BB出世（4月29號），所以決定放棄泰國站，近日見家朗將小BB Boris（中文名未改）打扮成一身羽毛球裝束，拿著羽毛球拍，像爸爸一樣戴著頭帶，十分趣緻可愛。

家朗表示：「羽毛球裝束是攝影師構思出來的，整套BB羽毛球衫是我皫贊助商Felet為BB度身訂造（家朗將2016年奪香港超級賽的金牌放在BB身旁）。」談到家裡多了一個成員，31歲的家朗坦言最想為BB樹立好榜樣：「有了BB，我打波會更加拼搏，希望作為阿仔的好榜樣，讓他知道無論做甚麼，都應該帶住份毅力去做。」家朗說BB暫未有中文名，而英文名是太太建議的。

從亞錦賽到現在足有一個多月沒比賽，家朗將於下星期在吉隆坡的大馬大師賽（超級500）「復出」，他在本賽的往績不錯，早於2017年已奪過冠軍（但當時賽事級數沒現在高），2020年入過準決賽（當時已是超級500級別），在2022年再入決賽奪亞，最近一次是2024年，再躋身大馬站準決賽。

李卓耀周三在泰國站順利通過首圈。資料圖片
李卓耀周三在泰國站順利通過首圈。資料圖片

說回泰國公開賽，世界排名第23位的李卓耀跟世界排39的丹麥球手祖安臣（Magnus Johannesen）打了41分鐘，港將沒受太大考驗，以直落兩局21:14、21:15順利過關，下一圈將鬥應屆亞洲冠軍兼「世一」的國家隊代表石宇奇，阿耀剛在上月的亞錦賽16強以0:2敗給世界一哥。阿耀光在今年已對過石宇奇2次（另一次是今年一月大馬公開賽8強），同樣0:2不敵對手，且看他跟教練團是否想到方法明日應戰。

年僅21歲 的吳英倫在泰國首圈對上屆亞軍、亦是應屆歐錦賽亞軍安東臣，港將開賽慢熱，第一局很快以7:21先輸，次局開始有起色，初段曾領先去打，可惜最終以17:21不敵對手，亦提早下馬。

記者：徐嘉華

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