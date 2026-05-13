賽馬｜馬會與法國多維爾市簽署3年合作備忘錄 助港引入頂級賽駒

香港賽馬會在推動國際馬匹運動發展上再邁出重要一步。馬會今日（13日）宣布與法國馬術重鎮多維爾市（Deauville）正式簽署為期3年的合作備忘錄。雙方將於4大核心領域展開深度合作，當中涵蓋馬匹健康及福祉、優質賽駒供應、騎術以及馬球訓練，標誌著港法兩地在賽馬及馬術領域的夥伴關係提升至全新層次。

簽署儀式今日於法國駐香港及澳門總領事官邸舉行。在法國駐港澳總領事杜麗緹（Christile Drulhe）及馬會行政總裁應家柏（Winfried Engelbrecht-Bresges）等多名重量級嘉賓見證下，馬會賽馬事務執行總監夏定安與法國多維爾市副市長及市長特派代表 Philippe Béhuet 代表雙方正式簽約。

應家柏：適逢馬年 合作別具意義

香港與法國的賽馬界一直交流頻繁。馬會行政總裁應家柏在致辭時強調，兩地同樣對馬匹充滿熱愛，賽馬運動早已深深植根於雙方的社區之中。他特別提到，適逢今年是農曆馬年，加上正值「法國五月」文化盛事，此刻與多維爾市簽署合作備忘錄，不但能進一步強化雙方聯繫，更令這個馬年別具意義。

法國駐港澳總領事杜麗緹亦表示，是次合作建基於互信與對卓越馬術的共同追求。她樂見兩地的賽馬夥伴關係踏上新台階，同時反映出港法雙方深化體育與旅遊交流的共同願景。

四大合作範疇 涵蓋退役馬安置與頂級賽駒引進

是次為期三年的合作備忘錄涵蓋四大重點項目。首要焦點為馬匹健康及福祉，雙方除了在馬匹藥物與獸醫科學等範疇開展合作研究外，更會在「香港賽馬會退役賽駒駿展新生計劃」（RESTART）的合作夥伴 Champs Legacy 支持下，協助香港退役賽駒移居法國及接受再培訓，為退役馬匹提供更佳保障。其次在賽駒供應與拍賣交流方面，馬會將聯同全球知名的多維爾「ARQANA」馬匹拍賣行，為本港買家創造更多機遇；多維爾市亦會協助有意養馬的香港馬主及代理商與當地育馬者接洽，有助本港引入更多高質素的法國賽駒。、

此外，為進一步推廣馬術文化，法國多維爾市將針對馬會會員，度身訂造結合旅遊與專業騎術的訓練及暑期課程。而在推動馬球發展方面，多維爾市除了策劃馬球學習課程外，亦將全力支持馬會會員參與今年 8 月在當地首度舉行的「亞洲馬球盃」（Asia Polo Cup）。

快活谷今晚上演法國主題盃賽

位於法國西北部諾曼第大區的多維爾市，素來被譽為歐洲馬術卓越樞紐，擁有兩座頂級賽馬場及世界級訓練中心。事實上，馬會與法國業界的合作由來已久，除了每年 8 月在多維爾市舉行的香港賽馬會錦標外，跑馬地馬場亦會於 5 月份舉辦以法國為主題的賽事，今晚（13日）的快活谷夜馬賽事，將同步上演「法國五月盃」及「法國賽馬會盃」。