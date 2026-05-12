網球｜黃澤林即時世界排名107創新高 法網被列入候補名單 需戰外圍賽爭入圍

香港網球「一哥」黃澤林（Coleman Wong）早前在江西贏得生涯首個ATP挑戰賽冠軍 ，截止今天(12日)Coleman的即時世界排名升至職業生涯新高107位，惟本月底開鑼的法國網球公開賽未能直接取得正賽資格，需要透過外圍賽力爭首度亮相此項泥地大滿貫。

現年21 歲的黃澤林早前在江西贏得生涯首個ATP挑戰賽冠軍，截止今日黃澤林的世界排名躍升至107位，創下個人新高。惜法網的入圍積分計算在Coleman贏得冠軍前已截止，Coleman未能以排名直接晉身正賽，僅被列入候補名單。而法網日前公布外卡參賽的球手名單，當中未見Coleman，所以Coleman需要通過外圍賽進入正賽。法網外圍賽將於下周一（18日）展開，過百名球手將爭奪最後16個正賽名額。