「2025－26全港中學校際棍網球比賽」圓滿落幕 英華書院男⼦⾼級組封王 英華女學校強勢封后

「2025－2026全港中學校際棍網球比賽」決賽於本月10日在西沙GO PARK舉行，各組別冠軍順利誕⽣。男⼦⾼級組由英華書院勇奪冠軍，男⼦初級組由喇沙書院稱王，⽽女⼦組則由英華女學校成功封后。

今屆賽事競爭激烈，多場比賽戰況緊湊，其中男⼦⾼級組附加賽，由萬鈞伯裘書院對陣播道書院⼀戰更成為全⽇焦點。播道書院於第四節尾段⼀度以 4：3 領先，然⽽萬鈞伯裘書院在比賽尚餘6秒時，由陳賢晋攻入關鍵⼀球追平比分，將賽事帶入三分鐘加時。

加時階段，雙⽅上演拉鋸戰，各⾃攻入⼀球，再次打成平⼿，需要進⾏第⼆次加時決勝。第⼆次加時戰⾄尚餘⼀分半鐘時，播道書院率先破⾨，但伯裘隨即發動快攻迅速追平。雙⽅其後陷入膠著局⾯，直⾄完場前10秒，萬鈞伯裘書院成功取得控球權，並由鄭耀文攻入致勝⼀球，最終驚險晉級決賽。

男⼦⾼級組決賽於同⽇下午上演，由英華書院迎戰萬鈞伯裘書院。英華書院甫開賽便全⾯掌控節奏，任星泓、孫震銘及陳翹暉輪流建功，迅速拉開比分。萬鈞伯裘書院在英華嚴密壓迫下進攻受制，直⾄第四節後半段才由鄭耀文接應隊友傳送取得入球，成功打破入球荒。最終英華書院以16：1⼤勝對⼿，勇奪男⼦⾼級組冠軍。

男⼦初級組決賽⽅⾯，喇沙書院硬撼上屆冠軍英華書院。喇沙開賽後迅速進入狀態，⾸節已攻入4球，以4：1領先，其後持續擴⼤優勢。當中黃靖匡及陳天浩表現突出，分別攻入5球及4 球，最終協助喇沙書院以12：4擊敗英華書院，成功奪冠。

女⼦組決賽則由英華女學校對陣何明華會督銀禧中學。英華女學校甫開賽即展現強⼤攻⼒，上半場多次撕破銀禧防線。主⼒球員利芷穎狀態火熱，半場已三度破⾨，隊友李瀛兒亦有入球進帳，帶領球隊逐步拉開比分。最終英華女學校以10：4擊敗何明華會督銀禧中學，成功封后。