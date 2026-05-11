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帆船｜「Volvo 春季帆船賽」圓滿煞科 三代港將同場較量

即時體育
更新時間：18:16 2026-05-11 HKT
發佈時間：18:16 2026-05-11 HKT

一連兩日由香港遊艇會主辦的「Volvo 春季帆船賽」周日（10 日）煞科，意味著 2025 至 2026 帆船賽季正式結束。兩日共舉行三場賽事，以維港東面作比賽航道，錄得約 450 名帆船好手、95 艘不同型號及級別的帆船參加，分別在三個「大帆船組別」以及八個「級別帆船」中競逐各項獎項。

「Volvo 春季帆船賽」為每年帆船賽事的重頭戲之一，每年吸引很多前港隊的運動員參與，今次更有三個不同年代的前港隊運動員同場較量。離開港隊只有一年時間的林啟朗（Christopher），跳出以往港隊訓練的 29er 和 49er 型帆船，改以 VX One 型 Sportsboat 開展他下一個帆船旅程。因為學業緣故，他今個賽季並未有參與太多賽事，但他形容整體感覺很好：「現時比賽的節奏輕鬆得多，不似以往港隊時期般的大壓力，令我更享受比賽，很好玩。」最終「Serendipity」在 Sportsboat 級別奪得第一名。

離開港隊只有一年時間的林啟朗（左），跳出以往港隊訓練的29er和49er型帆船，跟拍檔 Patrick M B Pender 以 VX One 型號的 Sportsboat 開展他下一個帆 船的旅程。公關圖片
離開港隊只有一年時間的林啟朗（左），跳出以往港隊訓練的29er和49er型帆船，跟拍檔 Patrick M B Pender 以 VX One 型號的 Sportsboat 開展他下一個帆 船的旅程。公關圖片

同樣出戰 Sportsboat 級別的，還有 2014 年仁川亞運銅牌得主湯潔芳。她今個賽季以 Magic 型號帆船「鳳凰號」參賽多場賽事，她表示對今個賽季的整體表現滿意：「今個賽季其他同型號帆船的參賽者進步了不少，令比賽愈來愈激烈，我們也很努力去比賽，幸好成績也不錯。」她又表示，現時的隊友已經合作兩年，彼此之間的溝通亦有所進步。「鳳凰號」在 Sportsboat 級別奪得第二名。

2014 年仁川亞運銅牌得主湯潔芳（最右），其坐陣的「鳳凰號」在 Sportsboat 級別奪得第二名。公關圖片
2014 年仁川亞運銅牌得主湯潔芳（最右），其坐陣的「鳳凰號」在 Sportsboat 級別奪得第二名。公關圖片

現任中國香港帆船運動總會會長、兼 1994 年亞運銅牌得主張美嫻，則出戰 Etchells 級別賽事。她表示今個賽季參賽時間不多，但下一個賽季希望能投入更多時間訓練，因為 Etchells 世界錦標賽 2027 將於香港舉行，她亦希望爭取入圍賽事。她出戰的「Meihem 號」在 Etchells 級別中以第七名完成。此外，第二日賽事適逢母親節，有帆船好手榮升媽媽後，放下帆手身份，帶同女兒到現場支持爸爸參賽。

現任中國香港帆船運動總會會長、1994年亞運銅牌得主張美嫻（最右）出戰 Etchells 級別賽事。公關圖片
現任中國香港帆船運動總會會長、1994年亞運銅牌得主張美嫻（最右）出戰 Etchells 級別賽事。公關圖片

「Rampage 38 號」成員 Isamu Sakai 與太太 Elise Sakai 同屬帆船好手。Elise 自生育後便未有參與帆船比賽，而太太與女兒則前來支持比賽。Isamu 表示：「比賽過後會好好慶祝母親節。」

「Rampage 38 號」成員 Isamu Sakai 與太太 Elise Sakai 本同屬帆船好手，Elise 自生育後便未有參與帆船比 賽，Isamu 說賽後要帶同太太和女兒慶祝母親節。公關圖片
「Rampage 38 號」成員 Isamu Sakai 與太太 Elise Sakai 本同屬帆船好手，Elise 自生育後便未有參與帆船比 賽，Isamu 說賽後要帶同太太和女兒慶祝母親節。公關圖片

「春季帆船賽」有逾百年歷史，起初被稱為「閉幕帆船賽」或「閉幕巡航」，是香港遊艇會早期每年舉辦的恆常賽事之一。「閉幕巡航」後來改名為「閉幕帆船賽」，一九八五年再次改名為「春季帆船賽」

總結香港遊艇會在 2025 至 2026 帆船賽季的「成績表」，會方舉辦了多項賽事，包括開鑼賽 ─「秋季帆船賽」、「香港環島大賽」、「中國海帆船賽」、「香港帆船賽週」及「女子舵手賽」等等，使帆船運動在本港得以持續發展、普及化，令普羅大眾更容易接觸到帆船運動。黃昏系帆船賽將於六月開始，而 2026 至 2027 年帆船賽季則會於九月以「秋季帆船賽」開鑼，揭開新
一年的帆船戰幔。

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