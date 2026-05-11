香港田徑錦標賽｜同門師姐妹陳佩琦 庾沛怡齊破100米PB 亞運個人賽入場券十拿九穩

一連2日的香港田徑錦標賽周日在灣仔運動場落幕，本賽是最後一個達愛知名古屋亞運會參賽標準的比賽，在這誘因下，不少港將都做出個人最佳（PB），女子組有100米短跑兩位同門師姐妹陳佩琦及庾沛怡，乘著灣仔場的「靚風」取得個人單項的正選位置，佩琦在決賽跑出PB的11秒65，跟林安琪的香港紀錄只差0.03秒奪冠，亞軍的沛怡以11秒79刷新香港青年紀錄（舊紀錄是11秒84）。

陳佩琦（右一）在決賽跑出個人PB奪冠。徐嘉華攝

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庾沛怡（左一）在早上100米準決賽平香港青年紀錄時，隊友們都為她感到高興。徐嘉華攝

26歲的陳佩琦近一年在亞運資格排名中位列第一，但她表示不敢掉以輕心，她說每一槍都出盡「奶力」：「經歷上一屆（2023年杭州亞運會）臨尾給隊友以較佳的『時間』取走亞運個人賽資格，所以今年也一直不敢放鬆，每一槍都出盡奶力去跑，沒想過自己去了新環境4個月左右（指換了教練）就跑到這時間，自己在這段日子成長得好快。」

佩琦周日跑出的PB，跟林安琪於2019年所跑的11秒62香港紀錄只相差0.03秒，她也表示：「這些年都說要破港績，現在終於靠近很多，現在一步步改善自己的弱項，只要自己沒病沒傷，我相信自己可以做到（指刷新港績），好希望在亞運能爭入決賽。」

佩琦表示自己志不在只破港績，希望跑出11秒5以內的時間。值得一提，佩琦周日也參加60米決賽，並以7秒48奪冠，她說主要是找回起跑的感覺。

年僅19歲的庾沛怡憑著一棵「我要入亞運個人項目」的決心，先在同日早上的100米準決賽以11秒84平了香港青年紀錄，賽後高舉V字手勢，她繼而在下午的決賽，乘著靚風（順風＋1.9）跑出刷新自己PB的11秒79得季軍（亞軍是來自新加坡的Tan Elizabeth Ann Shee Ru）。她賽後開心的說：「早上我跑到平香港青年紀錄的11秒84時是順風＋2.0，我心想是自己好彩而不是實力做到，但剛剛的決賽雖然都是靚風（＋1.9），但跑出的時間比之前快，所以好滿意。」

三位師姐妹包辦女子100米跑本地三甲，左起亞軍庾沛怡、冠軍陳佩琦（中）及季軍的羅芷元（右）。徐嘉華攝

更開心是這一槍為她贏得亞運的個人賽正選資格，她坦言今年初才開始有追名古屋亞運夢的想法，主要是建基於去年曾跑過一槍11秒89，之後跑過11秒85，但更重要是去年試過在亞錦賽及全運會做「後備」，有點不甘心：「那段時間感覺是練跑要一齊練，但自己沒份參加100米個人項目，我同自己說，一定要用我的實力證明我是可以跑到單項及自己可以出到接力，不想再成為後備。」今次美中不足，是11秒79這時間跟8月美國俄納岡州的世界青少年田徑錦標賽的參賽標準還欠0.01秒（11秒78），她希望在7月截標前能達到這標準。

問她下一個PB希望是多少，她笑著回應道：「其實我跑到現在的11秒79已好滿足，因為一直只將目標放在香港青年紀錄上，要進步0.01都是好難的事，特別是自己曾有一大段時間在11秒89徘徊，感覺好沮喪，沒想過今次PB這麼多，我希望先再破香港青年紀錄，再進一步嚐試跑到11月7頭或6尾。」

撇除亞軍的新加坡選手，頭3位本地跑手全是同們師姐妹，除佩琦及沛怡外，還有傷癒復出不久的羅芷元，她今日跑出PB的11秒81位列總排名第4，大有機會出戰亞運的接力賽。

其他賽項的成績如下：

女子400米欄：

周日的香港田徑錦標賽產生2項成人組港績，包括女子400米欄的馬穎雯（左二），她以1分00秒75刷新塵封了29年的港績，舊紀錄是溫健儀於97年所做的60秒04。徐嘉華攝

馬穎雯跟教練爸爸合照。徐嘉華攝

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男子十項全能：

香港田徑錦標賽第二個港績來自男子十項全能的梁承軒（中），他以6537分刷新吳哲穎於2009年所做的6469分。徐嘉華攝

首次穿上港隊戰衣的梁承軒已有好表現。徐嘉華攝

女子跳高：

男子110米欄：

香港男子110米欄紀錄保持者張宏峰今仗以14秒03得亞軍。徐嘉華攝

圖右邊的廖曉朗以13秒75奪得男子110欄冠軍，大有機會獲得亞運資格。徐嘉華攝

香港男子110米欄的主力，張宏峰（左一）及廖曉朗（左二）很大機會代表香港參加9月亞運會。徐嘉華攝

香港男子110欄三甲：右起：季軍的張紹衡（14秒07）、冠軍廖曉朗（13秒75）、亞軍張宏峰。徐嘉華攝

記者/攝影：徐嘉華