世界乒乓球團體錦標賽｜孫穎莎獨取兩分救駕 國家隊3:2驚險反勝日本奪七連霸

世界乒乓球團體錦標賽今晚迎來激動人心的收官之戰。中國女乒在總場數一度落後1:2的劣勢下，憑藉孫穎莎及王曼昱在最後兩戰頂住壓力連贏兩場，最終在決賽以3:2反勝日本隊封后，連續第7屆捧起考比倫盃，亦是國乒史上第24次贏得世乒賽女團錦標。

宿敵狹路相逢 國乒首戰意外爆冷

本屆世乒賽，國乒女團晉級路上可謂所向披靡，除了在淘汰賽階段對陣波蘭時意外失掉1場外，其餘賽事均以絕對優勢淘汰對手。然而，在決賽迎戰連續六屆於巔峰碰頭的老對手日本隊，戰況卻異常膠著。賽前，日本隊剛在4強戰中直落3場橫掃德國隊，士氣正盛，力圖打破自1971年以來長達55年的世乒賽女團「金牌荒」。

決賽首場即爆出冷門。代表國乒打頭陣的王曼昱迎戰日本新星張本美和，入局較慢的王曼昱先失兩局。儘管她及時調整連追兩局扳平，但在關鍵的決勝局卻未能延續氣勢，以4:11敗陣。這不僅讓日本隊在決賽先拔頭籌，更是張本美和在國際賽場上首度擊敗王曼昱，打破了兩人交手「11連敗」的魔咒。

孫穎莎強勢止血 小將飲恨再陷劣勢

面對落後的劣勢，國乒「一姐」孫穎莎在第2場挺身而出。她面對日本名將早田希娜未有手軟，直落3局為中國隊將總比數扳平1:1。

不過，第三場由中國小將蒯曼出戰日本削球手橋本帆乃香。面對對手極具韌性的防守打法，蒯曼顯得「老鼠拉龜」無從入手，最終以局數1:3飲恨。國乒女團繼2024年釜山世乒賽後，再次在決賽陷入1:2落後的出局邊緣。

絕地大反擊 王曼昱頂住壓力「守尾門」

在不容有失的第4場，再度披甲上陣的孫穎莎展現出統治級的表現。面對首場擊敗隊友的張本美和，孫穎莎全場採取高壓猛打，連下3城，而孫穎莎在這3局比賽中總共只讓張本美和拿到12分，以近乎「派蛋」的姿態為國乒強勢扳平總比數2:2，將比賽拖入決勝盤。

迎來終極一戰，首場失利的王曼昱重新上陣，與早田希娜展開生死對決。汲取了教訓的王曼昱火力全開，甫開賽便打出一波5:0的攻勢，並以11:7先下一城。隨後她越戰越勇，令早田希娜全場苦無破敵之策。最終王曼昱以同樣比分11:7再贏一局後，一鼓作氣拿下第3局，以直落3局為國家隊奠定勝局。

無懼跌宕起伏 孫穎莎歸功全體團隊

賽後，孫穎莎坦言日本隊的整體實力與臨場發揮越來越出色，同時亦特別讚揚隊友王曼昱在第一場失利後，於決勝盤頂住巨大壓力為國乒成功「守住尾門」：「我覺得最後的結果還是非常圓滿的，雖然過程跌宕起伏，但這就是競技體育的魅力吧。」

她總結時將這份來之不易的榮耀歸於團隊：「感謝到倫敦現場支持國乒的球迷，以及其他中國乒乓球隊的隊友。這個冠軍，雖然場上只有我們三個（在打），但其實屬於在座的每一位。」